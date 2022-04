Accusano Mario Delgado di aver commesso un crimine elettorale invitando la gente a votare in un furgone

Mario Delgado, leader di Morena, si è offerto di portare in un combi le persone che volevano votare nella consultazione sulla revoca del mandato, un evento che ha pubblicato sui social network fotografie in cui può essere visto alla guida del veicolo in cui gli elettori viaggiavano.

Questa azione è stata criticata da vari oppositori, così come Edmundo Jacobo Molina, segretario esecutivo del National Electoral Institute (INE), che ha sottolineato che questo evento potrebbe essere classificato come un crimine elettorale.

Va notato che, secondo la Procura elettorale, alcuni degli atti in cui i funzionari di partito possono commettere un crimine elettorale sono:

- Pressare o indurre gli elettori a votare o astenersi dal voto per un candidato, partito politico o coalizione, il giorno delle elezioni o in uno dei tre giorni precedenti l'elezione;

-Condurre o distribuire propaganda elettorale durante il giorno delle elezioni;

-Rubare, distruggere, alterare o abusare di documenti o materiali elettorali;

- Ostacolare il normale svolgimento del voto o degli atti successivi senza motivo giustificato, o a tal fine, esercitare violenza sui funzionari elettorali;

-Durante la fase di preparazione delle elezioni o il giorno delle elezioni, richiedere voti per la paga, promessa di denaro, ricompensa o qualsiasi altra considerazione;

-Nascondere, alterare o negare le informazioni legalmente richieste dall'autorità elettorale competente

-Utilizzare fatture o documenti a sostegno delle spese del partito politico o del candidato, alterando il costo reale dei beni o servizi forniti.

@mario_delgado

In base a questi argomenti, alcuni utenti delle reti hanno accusato Mario Delgado di «portare» persone alla consultazione promossa dal presidente Andrés Manuel López Obrador. Va notato che l'INE definisce questa consultazione come uno «strumento di partecipazione richiesto dai cittadini per determinare la conclusione anticipata nell'esecuzione della persona che detiene la presidenza della Repubblica».

Questa mattina, dopo aver espresso il suo voto nell'ufficio del sindaco di Iztacalco, Mario Delgado ha criticato l'INE, definendo il corpo un «imbroglione».

Questo in risposta alla dichiarazione di Lorenzo Córdova, presidente dell'INE, che ha dichiarato domenica 10 aprile che «nonostante l'intensa campagna diffamatoria promossa contro le autorità, la società messicana si è nuovamente appropriata di questo esercizio senza precedenti di partecipazione dei cittadini», e ha aggiunto che la gente si fida «delle proprie autorità elettorali»

@mario_delgado

Ha anche invitato gli attori politici a rispettare la partecipazione dei cittadini, così come le azioni dei funzionari del sondaggio, indipendentemente dal fatto che siano favorevoli o contrari all'esercizio. Allo stesso modo, ha chiesto agli elettori di segnalare e documentare eventuali reati elettorali che si verificano durante il giorno.

«Rispetta le leggi (...) Ai cittadini, documentare qualsiasi crimine elettorale e denunciarlo. Nell'era dell'informazione, verranno sempre scoperti imbroglioni e imbroglioni»

Per questo motivo, Delgado ha detto alla stampa che l'INE ne ha piazzato solo uno su tre, rendendo difficile il voto dei cittadini, e ha affermato che questo mostrava «chi erano gli imbroglioni».

«La gente si è organizzata per poter votare, proprio a causa di questa difficoltà che c'è solo una casella su tre, ma la gente c'è», ha aggiunto che «il Messico non è mai dipeso dalle autorità elettorali» e ha commentato che avrebbe sostenuto le persone che volevano andare a votare da allora c'erano settori in cui i sondaggi erano stati molto lontani dal luogo di residenza degli elettori.

Allo stesso tempo Mario Delgado ha negato che ci fossero delle carrozze: «Ora si scopre che le persone organizzate vengono portate via», ha risposto.

