Zelensky si aspetta una forte risposta dai paesi alleati dopo l'attacco russo a Kramatorsk

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha detto venerdì che si aspetta una «forte risposta globale» da parte delle prime potenze mondiali in seguito all'attacco russo alla stazione ferroviaria nella città ucraina di Kramatorsk, nella regione di Donestk.

«Come il massacro di Bucha, come molti altri crimini di guerra russi, l'attacco missilistico a Kramatorsk deve essere una delle accuse nei tribunali (internazionali), cosa che sicuramente accadrà», ha detto il presidente ucraino nel suo discorso serale, secondo un comunicato presidenziale.

Zelensky ha detto che ci sarà uno sforzo mondiale per stabilire cosa è successo «minuto per minuto» durante l'invasione russa dell'Ucraina. «Chi ha fatto cosa, chi ha dato gli ordini. Da dove viene il missile, chi lo trasportava, chi ha dato l'ordine e come è stato coordinato l'attacco», ha aggiunto il presidente, avvertendo che «la responsabilità è inevitabile».

«I propagandisti statali russi avevano tanta fretta di trasferire la responsabilità dell'attacco alle forze ucraine che hanno accidentalmente incolpato la Russia», ha detto, aggiungendo che l'agenzia di stampa russa Sputnik ha riferito che l'attacco «era stato inflitto mentre i missili erano ancora in aria».

Il presidente dell'Ucraina ha anche dichiarato di aver parlato di questo attacco russo a Kramatorsk con il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Josep Borrell, che ha incontrato Zelensky questo venerdì dopo aver visitato la città di Bucha.

L'attacco, in cui sono state uccise almeno 50 persone, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kirilenko, è stato condannato questo venerdì da Zelensky, che ha accusato gli occupanti di aver sparato un missile alla stazione, dove «migliaia di pacifici ucraini stavano aspettando di essere evacuati. »

«Non avendo la forza e il coraggio di affrontarci sul campo di battaglia, stanno cinicamente distruggendo la popolazione civile. È un male che non ha limiti e che, se non viene punito, non si fermerà mai», ha sottolineato.

STUPRI A BUCHA

Il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, Liudmila Denisova, ha denunciato venerdì che le truppe russe hanno violentato minori durante la loro occupazione della città di Bucha, vicino alla capitale, Kiev.

Denisova ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook che elenca il caso di almeno due minori, una ragazza di quattordici anni e un bambino di undici anni, che sarebbero stati violentati dagli occupanti russi.

In questo contesto, Denisova ha esortato l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite a indagare su questi fatti.

«Non c'è posto sulla terra o all'inferno dove questi criminali razzisti possano nascondersi dalla vendetta», ha detto il deputato ucraino, che ha insistito sul fatto che lo stupro è «severamente vietato» dalla Convenzione di Ginevra del 1949 sul diritto umanitario internazionale.

(Con informazioni di Europa Press)

