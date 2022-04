Video: l'uomo affronta sospetti rapinatori alla stazione TransMilenio de Banderas

Un video ha registrato il momento in cui un uomo, aiutato solo all'epoca da un ombrello con cui ha visto due uomini aggrediti in TransMilenio, ha affermato di difendersi mentre faceva notare che stava tentando di derubarli.

Le immagini mostrano come dall'esterno di uno degli articolati autobus di trasporto, una persona apparentemente offuscata insulti e inviti due uomini ad uscire alla stazione per affrontarli.

Quel momento ha attirato l'attenzione delle persone che si trovavano nelle vicinanze in attesa di altre rotte, oltre a quelle che si trovavano all'interno dell'autobus in questione. Da allora, alcuni utenti hanno raccolto e avviato una sorta di corralling e attacchi fisici contro i due presunti criminali.

Sul posto, uno degli uomini che si sono confrontati, con un berretto rosso e una giacca blu, è sceso dall'autobus determinato a reagire, ma subito, dopo un breve inseguimento, è scappato dal lato della stazione di Banderas a Kennedy.

Nel frattempo, l'altro uomo, che sarebbe stato suo complice, indossava una giacca bianca e jeans. Oltre a una valigia, era circondato dalle persone che si sono riunite per difendere l'uomo che diceva di volerlo rubare.

Questo sospetto criminale non è stato in grado di fare nulla mentre è stato aggredito da diverse persone e trattenuto fino all'arrivo di qualche autorità TransMilenio o personale logistico.

Il video è stato catturato da un altro utente che ha notato la situazione:

La situazione non è qualcosa che accade isolatamente nel più importante sistema di trasporto della capitale, poiché, secondo il Segretariato per la sicurezza di Bogotá, solo nei primi due mesi dell'anno, ci sono state più di 1.400 rapine in TransMilenio, che rappresentano circa 25 furti al giorno.

Nel frattempo, la consigliera Diana Diago, del Centro Democratico, ha affermato che nel 2021 il numero di rapine ha raggiunto 3468 nelle stazioni, mentre in altri dati, Diago ha indicato all'epoca, negli autobus la cifra era superiore a 3000 casi, una situazione che è stata calcolata su percorsi alimentari con una cifra simile.

Recentemente, nel bilancio presentato dall'ufficio del sindaco di Bogotà, chiamato «Più di 25.000 occhi Atentos», sono state rivelate alcune delle strategie attualmente in corso di attuazione nel sistema di trasporto, cercando di sincronizzare un piano di emergenza con tutti gli attori logistici che assistono nella TransMilenio funzionamento in ciascuna delle stazioni.

Il rapporto ha registrato che più di 70 criminali sono stati catturati in flagrante, mentre poco più di 1.500 armi a lama sono state sequestrate su bauli e autobus più altre 11 armi traumatiche.

Secondo la Personería de Bogotá, le stazioni più colpite e che hanno avuto il maggior numero di furti nel 2021 sono state quelle al tronco nord, Caracas Avenue a sud e Calle 80.

Allo stesso modo, l'NQS, sebbene sia uno dei meno colpiti dalle rapine: la tendenza è che le vittime tendono ad andare a sud. Per quanto riguarda le stazioni, sia TransMilenio che Personería hanno convenuto che Avenida Jiménez, il Portale Nord e il Portale Sud sono i luoghi in cui si verificano maggiormente i furti, tra gli altri avvenuti dalle entità.

