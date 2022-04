Trucchi per eliminare le formiche che si trovano sulle piante senza usare prodotti chimici

EFE/EPA/HARISH TYAGI/Archivo

Abbiamo visto tutti insetti camminare intorno alla pianta che lasciamo in giardino, in un posto della casa o nelle nostre stanze, principalmente formiche. Ed è difficile combatterli poiché sono in grado di mangiare l'elemento verde in pochi minuti. È noto che sul mercato esiste un gran numero di prodotti per eliminarli. Tuttavia, a volte cerchiamo metodi diversi da queste risorse che possono essere dannosi per la salute.

In questo senso, se vuoi usare sostanze chimiche nel tuo, ti insegniamo cinque trucchi fatti in casa per aiutarti a scacciare le formiche prima che invadano gli spazi interni ed esterni della tua casa. Fai attenzione, poiché l'idea è quella di evitare di avvelenare o uccidere le tue piante.

È vero, la presenza dell'una o dell'altra formica in casa è qualcosa che non rappresenta alcun tipo di minaccia. Tuttavia, se vediamo l'uno o l'altro, è molto probabile che la peste aumenti e diventi un problema serio negli spazi interni ed esterni. Scopri come evitarlo.

PASSAGGI PER RIMUOVERE LE FORMICHE DALLE PIANTE

1. AGUA DE AJO

Come primo elemento sono i composti contenenti zolfo e l'odore dell'aglio, poiché sono fastidiosi per le formiche. Pertanto, questo input aiuta a scacciarli e mantiene l'intera casa protetta. Come si fa? Basta mettere diversi spicchi d'aglio schiacciati in una pentola d'acqua e lasciar riposare per almeno 24 ore. Soddisfa bene il tempo necessario per dare effetto.

Dopo 24 ore, scaldare la miscela a fuoco basso per 15 minuti. Infine, versare in un flacone spray e applicarlo se ci sono formiche sulle piante o dove serve. Non esagerare per non danneggiarli.

2. ARROZ

Secondo un vecchio trucco fatto in casa, il riso può eliminare le piccole formiche quando viene fermentato all'interno del suo formicaio. Tuttavia, alcuni dubitano della sua efficacia perché non ci sono prove scientifiche a sostegno della sua efficacia. Ad ogni modo, vogliamo condividerlo con chiunque voglia provarlo.

D'altra parte, il metodo è facile come lanciare alcuni chicchi di riso bianco lungo il percorso utilizzato da questi insetti. Dopo averli visti, le formiche lasceranno il loro carico per raccogliere i chicchi e portarli al formicaio. Una volta lì, il calore fa fermentare il riso e farà sparire le formiche dal giardino o dalla casa senza problemi.

3. SCORZE D'ARANCIA

Sì, è possibile utilizzare un frutto. Le bucce d'arancia rilasciano una sostanza molto fastidiosa per le formiche, secondo uno studio condotto dalla Nnamdi Azikiwe University in Nigeria. Quindi, se hai delle formiche nei vasi, taglia la buccia d'arancia a pezzetti e spargili lungo il sentiero che di solito percorrono. Non sarà facile, ma vale la pena provarlo.

Las hormigas siempre aparecen en temporadas de verano.

4. LEVADURA

Questo prodotto è considerato molto irritante per le formiche, ma non ci sono prove scientifiche al riguardo. Tuttavia, le persone lo applicano per consigli o raccomandazioni su Internet. In questo senso, se si desidera utilizzare questo metodo, preparare una miscela di 100 g di lievito in un litro d'acqua con 100 g di zucchero. Quindi, metti il rimedio in piccoli contenitori e distribuiscili nelle aree del giardino dove ci sono le formiche. Fate molta attenzione, siate precisi.

5. BICARBONATO DI SODIO

Infine, c'è un elemento noto come bicarbonato di sodio, che è abbastanza efficace nel respingere le formiche e impedire loro di invadere il giardino o la casa. Devi solo spargere questa polvere intorno alle piante o lungo il percorso che solitamente percorrono le formiche. Un effetto simile può essere ottenuto anche utilizzando prodotti come il sale. Uno dei due darà risultati positivi.

