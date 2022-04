Riferiscono che circa 300.000 giurie votanti hanno votato due volte alle elezioni del Congresso

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

Secondo l'iniziativa Colombia Transparente, quasi 300.000 giurie votanti nelle ultime elezioni legislative del 13 marzo hanno votato due volte, una al tavolo dove stavano svolgendo la supervisione e l'altra su cui avevano registrato le schede elettorali.

Sulla stazione radio RCN si sono consultati con il leader di questa organizzazione, Sergio Alzate, che ha assicurato che la cattiva prestazione è stata calcolata.

«Questo non è stato spontaneo, le oltre 600.000 giurie votanti deliberatamente, premeditate e pianificate dal cancelliere, hanno potuto votare due volte, è così che hanno fatto più di 300.000 di loro», ha detto.

Secondo la supervisione che hanno svolto, si è constatato che gli incaricati di sorvegliare le elezioni del 13 marzo avevano pagato ai tavoli dove svolgevano il loro lavoro e al tavolo dove avevano registrato le schede elettorali.

«È verificato dai verbali che sono in contrasto con le risoluzioni di nomina in cui votano come giurie votanti in una posizione. Ma in questo stesso posto e ad un altro tavolo votano come cittadini», ha aggiunto all'emittente.

Nel frattempo, il notiziario televisivo Noticias RCN ha indicato che il materiale probatorio per questo doppio voto verrà aggiunto a una denuncia che era stata presentata all'ufficio del procuratore generale, dove avevano già avviato il processo nell'ottobre 2021.

Inoltre, hanno sostenuto che il software utilizzato nell'ufficio del registro consentiva la profilazione delle giurie per favorire le persone vicine al cancelliere Alexander Vega.

«I giurati hanno scoperto che lo stesso cancelliere nazionale ha inviato il profilo dei tipi di giurie che avrebbe scelto per i membri del Congresso e i candidati al Congresso, in modo che le persone con quei profili sarebbero state selezionate e che, a loro volta, le loro elezioni li hanno favoriti», ha detto Alzate in quella notizia.

Queste accuse sono note proprio quando l'ufficio del procuratore generale ha annunciato un'indagine disciplinare su Vega per il resto delle irregolarità che si sarebbero verificate nelle elezioni del Congresso.

Il procuratore generale Margarita Cabello Blanco ha indicato che questa decisione è stata presa sulla base di ripetute denunce espresse da diversi cittadini e settori politici, e sull'analisi delle informazioni effettuate dalla Procura della Repubblica, che corrispondono alle molteplici anomalie che si sono verificate in nel bel mezzo delle elezioni legislative.

«L'indagine cerca di determinare se il cancelliere potrebbe commettere reati disciplinari relativi a presunte irregolarità nella selezione e nel reclutamento dello Stato e una possibile omissione nelle funzioni di controllo del voto e nella formazione delle giurie», ha spiegato il pubblico ministero attraverso un video.

Ha anche indicato che il cane da guardia ha aperto un'inchiesta preliminare ad alcuni funzionari del cancelliere sulle irregolarità che si erano verificate nei processi di registrazione delle schede elettorali o del trasferimento dei seggi elettorali durante il giorno delle elezioni, in cui la nuova conformazione del Congresso è stata definita controversa. problemi. i singoli candidati delle coalizioni politiche che si sfideranno nel primo turno presidenziale.

D'altra parte, ha assicurato che il team Elite della Procura della Repubblica, composto da quattro procuratori delegati, aveva già preso le prime decisioni riguardanti le 1.600 denunce ricevute e 400 denunce, stabilendo che erano stati aperti 33 procedimenti disciplinari per possibili irregolarità commessi dalle giurie per il voto, l'acquisto di voti, il vincolo sull'elettore e gli errori nella registrazione delle schede.

L'indagine dell'ufficio del procuratore generale cerca di determinare se le sue funzioni siano state superate richiedendo l'identificazione biometrica degli elettori, presumibilmente ignorando le disposizioni legali che disciplinano la questione, nonché irregolarità nella selezione e assunzione della società Indra Sistemas S.A., a causa dell'esistenza di situazioni che metterebbero a repentaglio la trasparenza della procedura di selezione e appalto di tale società e in caso di presunto conflitto di interessi».

Allo stesso modo, la Procura della Repubblica cerca di identificare se vi sia stata una «omissione nelle sue funzioni in relazione al processo decisionale volta a evitare irregolarità e garantire la dovuta vigilanza e controllo nel pre-conteggio dei voti, in considerazione dei suoi doveri funzionali, nonché la mancata esecuzione le sue funzioni a causa di carenze, carenze o omissioni nella formazione delle giurie votanti.





CONTINUA A LEGGERE: