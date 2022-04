Queste sono le disposizioni di Cali per una Settimana Santa sicura

Inizia la settimana principale e i colombiani stanno preparando le valigie per uno dei momenti più importanti del turismo nel paese. Allo stesso modo, tutte le amministrazioni locali, insieme alle autorità competenti, hanno misure e controlli diversi per garantire la tranquillità dei cittadini ed evitare emergenze; ecco perché, dall'ufficio del sindaco di Santiago de Cali, il presidente Jorge Iván Ospina, ha specificato le disposizioni del suo amministrazione. per il flusso ottimale di vallecaucans e turisti all'interno della capitale della valle.

Il presidente dei Caleños ha indicato che, dalla sua amministrazione, tre fronti principali saranno affrontati come un piano di emergenza per portare a termine con successo questa importante commemorazione di natura religiosa, che, allo stesso modo, i non credenti ne approfittano per condividere con la loro famiglia e scoprire nuovi posti.

Tenendo conto dell'elevato consumo di carne di pesce in questo momento, Ospina ha invitato il Ministero della Salute a svolgere una sorveglianza costante nei centri in cui questo prodotto è considerato un input delicato, occorre prestare particolare attenzione. A sua volta, esorta a dichiarare l'allerta gialla per rispondere tempestivamente a qualsiasi emergenza.

Le indicazioni del sindaco erano specifiche, per quanto riguarda la salute, ha spiegato: «Abbiamo bisogno che la sanità pubblica svolga tutti i compiti di protezione dei cittadini da qualsiasi intossicazione alimentare o infezione alimentare, al fine di svilupparla; devono monitorare la catena del freddo, ispezionare, monitorare e controllare le diverse vendite di pesce nel città di Santiago de Cali, ma anche, che decreta l'allerta gialla in modo che gli ospedali abbiano tutte le capacità per far fronte a qualsiasi contingenza nel quadro della Settimana Santa».

Ci sono anche 400 agenti di transito che accompagnano la gente di Caleños nelle sei uscite della città, evidenziando le principali come: la strada per il mare, l'uscita per Yumbo, Palmira e Jamundí, comuni che circondano la capitale della Valle del Cauca. In questo caso, tutti i conducenti sono stati invitati dalla Segreteria della Mobilità per avere il kit da strada e l'estintore. Le autorità accompagneranno il piano di esodo da questo fine settimana e sarà rafforzato per il ponte giovedì e venerdì santo.

Il controllo delle strade sarà svolto come compito congiunto tra l'amministrazione, il Ministero del transito e le autorità. Sul tema, il sindaco Ospina ha dichiarato: «La Segreteria della mobilità ha la responsabilità di progettare il piano di esodo e il piano di rimpatrio, oltre ad accompagnare le guardie stradali nei diversi parcheggi, dove viene commemorata la Settimana Santa; o nelle colline tutelari o nelle diverse chiese della città di Cali». Inoltre, il Pico y Placa rimarrà in vigore nei giorni ordinari, ovvero lunedì, martedì e mercoledì.

D'altra parte, una delle principali tradizioni di «la caleñidad» è quella di andare a Buga o all'interno della città stessa; salire a Cristo Rey e alla collina delle Tre Croci, un piano che di solito viene eseguito come una famiglia e cerca di dimostrare l'anima pellegrina dei parrocchiani, motivo per cui restrizioni e disposizioni sono fatte nella salita a queste colline tutela, attraverso un ampio dispiegamento tra l'amministrazione e le autorità di polizia.

Secondo Jorge Iván Ospina, il Segretariato per la gestione dei rischi, dovrebbe essere responsabile di garantire il transito verso le colline e le chiese, da parte della gente di Caleños.

«Deve essere installato il posto di comando unificato (PMU), che deve guidare tutti i compiti e gli impegni che devono essere assunti quando si sale alle colline tutelari di Cristo Re o delle Tre Croci. Lì, ci deve essere vigilanza e controllo in modo che sia salito solo fino all'1 del pomeriggio e controllare anche che i bambini sotto i 4 anni, le donne incinte, le persone con alcol o con effetti psicoattivi non siano ammessi. Allo stesso modo, controlla che la salita sia avanzata solo attraverso il corridoio di Chipichape. Inoltre, con il Ministero della Mobilità, della Giustizia e della Polizia, che venga effettuato un intero dispiegamento per garantire la vita e la sicurezza dei cittadini».

