Qual è il modo più salutare di camminare

A group of friends walking a scenic pier in Hawaii





Come mezzo di trasporto, come sport o semplicemente come passeggiata... Camminare è una parte centrale della nostra vita. Ma lo facciamo correttamente? Ne abbiamo fatto abbastanza uso? The Guardian ha intervistato Annabel Streets, autrice di «52 modi per camminare: la sorprendente scienza del camminare per il benessere e la gioia, una settimana alla volta» (52 modi per camminare: la straordinaria scienza del camminare per il benessere e la gioia, una settimana alla volta).

Come ha spiegato l'esperto, il momento migliore per camminare dipenderà dalla routine di ogni persona. «Se non dormi bene, devi camminare almeno 10 minuti nella prima ora dopo il risveglio e devi essere fuori per dire al tuo corpo di tornare a dormire entro 15 ore».

Aggiunge che un'altra buona opzione per questo tipo di persone è una passeggiata nel tardo pomeriggio, idealmente in una foresta. «Uno degli studi che ho consultato ha scoperto che per le persone che camminano in una pineta, l'effetto era simile a quello di prendere un sonnifero».

El mejor aire para respirar al caminar debe estar lleno de iones negativos, lo que ocurre donde el agua se estrella, por ejemplo en una cascada.

Certo, se la passeggiata serve a migliorare l'umore, dice, «la scienza dice che anche tu parti presto».

Per chi odia la mattina, le passeggiate serali possono essere buone. Soprattutto se c'è la luna piena. «La persona media dorme 20 minuti in meno con la luna piena. I nostri antenati avrebbero usato la luce della luna come prolungamento della giornata: siamo progettati per stare all'aperto».

Che dire di quelli che non hanno una foresta nelle vicinanze o un parco dove si può vedere il sole o la luna. Quello che Streets consiglia è di prestare attenzione ai frattali. «Un frattale è un modello ripetuto, che si trova spesso in natura e assolutamente nell'architettura. Quando vediamo un frattale, istintivamente ci rilassiamo: il nostro cervello produce onde alfa che ci fanno sentire bene», spiega.

Si la caminata es por la ciudad, la experta recomienda observar los patrones en la arquitectura (EFE/Carlos Ramírez)

Inoltre, l'esperto sconsiglia di andare in giro a guardare il cellulare: «Potresti essere investito da un'auto. E non si sente il canto degli uccelli. Uno studio ha rivelato che il canto degli uccelli solleva lo spirito delle persone che vivono nelle città».

Inoltre, ha aggiunto che quando si osserva l'orizzonte il livello di stress diminuisce, il cortisolo diminuisce. «Per questo ci piacciono i panorami», spiega.

Un'altra raccomandazione di Streets è quella di cercare un posto dove c'è acqua perché l'aria migliore da respirare quando si cammina deve essere piena di ioni negativi, cosa che accade quando l'acqua si schianta, ad esempio in una cascata. «Uno studio ha confrontato diversi gruppi di caregiver. Un gruppo camminava vicino alle cascate, un altro rimase nell'entroterra e un altro camminò sulle montagne. Il gruppo a cascata aveva molto meno disagio psicologico, maggiore capacità polmonare e livelli molto più alti di un anticorpo chiamato immunoglobulina secretoria, che si trova nel rivestimento della mucosa della nostra bocca e naso e nel nostro intestino», spiega.

Per fare questo libro, Streets camminava ad alta quota, attraverso le foreste, a piedi nudi, sulla schiena e sotto la luna piena. Con la curiosità come unica guida, ha seguito fiumi e percorsi di pellegrinaggio. Ha provato a camminare energicamente, con consapevolezza e ad enumerare gli odori mentre camminava.

I risultati sono raccolti in 52 brevi capitoli, ognuno incentrato su un modo diverso di godersi una passeggiata quotidiana o, come piace chiamarla Streets, una passeggiata.

L'esperto offre decine di modi innovativi per far camminare chiunque di qualsiasi età o livello di fitness. Gli studi dimostrano che ci sono molti benefici che derivano anche da una camminata molto breve o molto lenta. Anche camminare al freddo, al vento e alla pioggia ha i suoi vantaggi e le passeggiate nel fango hanno dimostrato di migliorare l'umore, aiutare la concentrazione e alleviare l'asma.

CONTINUA A LEGGERE: