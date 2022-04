Profilo della Vuelta a Turquía 2022, dove Nairo Quintana andrà per un nuovo titolo nella stagione

El colombiano Nairo Quintana, en la etapa del Tour de Francia disputada el domingo. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO/Archivo

Il ciclista Boyacense Nairo Quintana, di Arkea Samsic, inizierà una nuova competizione questa domenica al Tour de Turquía 2022, una gara che non ha mai fatto e che riempie di aspettative la sua squadra e i suoi fan, essendo uno dei più propensi a vincere il titolo.

Il coltivatore di caffè è pronto a fare il suo debutto in quel round, dopo quattro gare ad altissimo livello, visto che finora Quintana ha completato due vittorie di tappa e due vittorie in classifica generale: nell'Alpes-Maritimes Tour e nel Tour de la Provence finora quest'anno.

Nairo Quintana y el equipo que lo acompañará en el Tour de Turquía 2022. Foto: Arkea Samsic

Anche Nairo si è mostrato in buone condizioni, conquistando il 5° e 4° posto assoluto alla Parigi Nizza e alla Vuelta a Catalunya contro rivali molto forti come il tre volte vincitore della Vuelta España, Primoz Roglic, e il portoghese Joao Almeida, che si è distinto molto anche quest'anno.

Oltre a Nairo, parteciperanno altri colombiani, come suo fratello Dayer che sarà il suo scudiero più importante sulla montagna; Brandon Rojas, con il Drone Hopper Androni Giocattoli, e Johan García con la Caja Rural de España.

La gara avrà più di 1200 chilometri totali e 12 passi di montagna in cui i coltivatori di caffè saranno i protagonisti.

Il Tour of Turkey 2022 avrà otto tappe e si svolgerà tra il 10 e il 17 aprile, con partenza il primo giorno di Bodrum, fino a Kuşadas circa 202 km, dove ci saranno alcuni passi di media montagna.

La seconda tappa sarà lunga 156 km e sarà tra Selçuk (Efes) e Alaçatı. Lì, i velocisti saranno i principali protagonisti, mentre i favoriti si occuperanno di quella che sarà la terza tappa, che avrà un layout prevalentemente piatto e che potrebbe avere aree in cui i venti trasversali fanno male.

Tra Izmir (Konak) e Manisa (Spil Milli Park), il quarto giorno si terrà con un percorso di 146,3 km. Gli scalatori dovranno essere vigili, poiché il percorso ha un solo passo di montagna di 1a categoria, ma questo sarà negli ultimi 13,9 chilometri e consentirà di definire preliminarmente la classifica generale.

I velocisti per la quinta giornata avranno un'altra possibilità di cercare la vittoria su una distanza di 186 km partendo da Manisa ad Ayvalık, mentre nella sesta tappa le piste metteranno la più grande difficoltà della giornata tra Edremit (Akçay) e Eceabat (57.Alay Şehitliği) posizioni separate da 201,5 km.

La settima tappa, la montagna di mezzo, riappare con due passi di montagna tra Gelibolu e Tekirdağ, che ha 131 km e l'ultimo giorno, l'ottavo, sarà nella capitale, Istanbul, circa 137 km di percorso e dove un circuito segnerà la fine, anche se avrà solo una salita di 3a categoria dove il nuovo sarà conosciuto campione del round ottomano.

Si spera che Nairo Quintana sia in grado di ottenere questo nuovo trionfo per il suo record, la sua squadra e la Colombia che lo ha sempre supportato nelle diverse competizioni in cui si è esibito finora nel 2022.

CONTINUA A LEGGERE: