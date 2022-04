Pedro Castillo chiede al Congresso di abrogare la legge che limita la questione della fiducia

Il presidente Pedro Castillo e il primo ministro Aníbal Torres hanno presentato un'iniziativa al Congresso della Repubblica proponendo di abrogare Legge 31355, che limita l'uso della questione della fiducia ed è stata approvata con insistenza nell'ottobre 2021. Il documento è stato ricevuto l'8 aprile dall'Ufficio di presidenza di parti della legislatura.

Questo sarebbe il secondo tentativo dell'Esecutivo contro questa regola, quindi se hai presentato un reclamo alla Corte costituzionale (TC) e che la Corte lo ha dichiarato inammissibile.

La legge attualmente in vigore stabilisce che l'Esecutivo può sollevare una questione di fiducia solo nelle questioni di sua competenza, relative alle sue politiche di governo, ma non a causa dell'approvazione delle riforme costituzionali o di quelle che riguardano le procedure e le competenze esclusive ed esclusive del Parlamento.

Il disegno di legge sarà inviato al gruppo parlamentare guidato da Patricia Juárez, la commissione per la Costituzione e i regolamenti, dove altre iniziative dell'Esecutivo sono già state ignorate. Tuttavia, il deputato Victor Cutipa (Perù libero) ha detto che chiederà priorità, «ancora di più nel frangente in cui ci troviamo».

COSA VIENE PROPOSTO ESATTAMENTE?

Ciò che viene specificamente proposto dall'ufficio è l'abrogazione della legge n. 31355 «Legge che sviluppa l'esercizio della questione della fiducia regolata nell'ultimo paragrafo dell'articolo 132 e nell'articolo 133 della Costituzione politica del Perù».

QUALI SONO LE RAGIONI ADDOTTE PER LA SUA ABROGAZIONE?

Con la nuova bozza presentata dal presidente e dal premier, vengono presentati gli argomenti di forma e sostanza che aveva prima.

1. Sostiene che viola la separazione dei poteri

Come prima ragione, egli sostiene che la legge sta ostacolando la corretta separazione dei poteri limitando i motivi per cui il ramo esecutivo può richiedere una questione di fiducia. Sottolinea che questo principio (separazione dei poteri) è un pilastro nella composizione dello Stato, sostenuto dalla Costituzione stessa (articolo 43) e dalle sentenze del TC. Tuttavia, «non può essere intesa come una separazione assoluta tra le competenze dei diversi organi».

«Questa deroga mira a preservare l'equilibrio tra i poteri e la loro cooperazione per il corretto esercizio delle loro funzioni e il corretto sviluppo della vita democratica del nostro Stato», si legge nel documento.

2. Egli sostiene che la questione della fiducia non può essere limitata da una norma legale .

Il testo rileva che il TC ha specificato in passato quali sono i poteri della questione della fiducia e in quali circostanze l'Esecutivo può richiederli, dove prima sottolinea che questa cifra è già regolata «apertamente» nella Costituzione. Pertanto, «non può essere modificato dal diritto comune, in quanto ciò viola i limiti formali esistenti per la modifica di qualsiasi disposizione costituzionale».

«(...) dare contenuti specifici a elementi e concetti indeterminati relativi ai rapporti tra Esecutivo e Legislativo senza osservare la procedura regolare costituisce una violazione delle regole di concorrenza, che genera uno squilibrio istituzionale sottoponendo un potere all'altro», aggiunge.

Ciò significa che l'Esecutivo sostiene che per cambiare qualcosa sulla questione della fiducia, in quanto misura contenuta nella Costituzione, deve seguire le procedure della riforma costituzionale (articolo 206).

«(...) vietare alla questione della fiducia di affrontare le riforme costituzionali, ha un impatto diretto sulla prerogativa di dirigere la politica generale del governo che il Presidente della Repubblica ha in un regime presidenziale come il nostro», spiega.

