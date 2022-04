Nonno ottantenne assassinato per averlo rubato da una fattoria nella regione del Catatumbo (Norte de Santander)

Un terribile atto di violenza si è verificato nella regione del Catatumbo (Norte de Santander) dove un nonno di 80 anni è stato ucciso da percosse con le canne da parte di criminali che hanno continuato a rapinare la fattoria dove si trovava l'adulto più anziano nella zona rurale del comune di Convención.

L'informazione è stata diffusa attraverso un rapporto della stazione Blu Radio, dove hanno indicato che gli assassini provenivano dal Venezuela che hanno picchiato la vittima per un grave trauma cranico che ha portato alla sua morte.

L'adulto più anziano era accompagnato da un operaio che è riuscito a fuggire dalla scena e denunciare l'accaduto alla polizia. L'uomo è stato ferito anche da criminali ed è stato curato in un ospedale del comune.

Da lì, hanno riferito alla radio, il sopravvissuto ha riferito che gli assassini stavano cercando il prodotto prodotto dalla vendita di panela, un'attività che erano impegnati in quella fattoria.

Va ricordato che la regione del Catatumbo è una delle più conflittuali della Colombia, dove gruppi armati illegali come gli Eln, i dissidenti della guerriglia estinta delle FARC e il clan del Golfo, sono criminalizzati lì.

Sono proprio questi gruppi che contestano le rotte del traffico di droga attraverso il Venezuela e, a causa delle poche opportunità che la popolazione ha, hanno trovato i raccolti illeciti il loro sostentamento. Tuttavia, le autorità colombiane hanno perseguito questa pratica, quindi all'inizio di questa settimana i contadini hanno protestato.

L'Associazione Campesino di Catatumbo (Asuncat), che ha preso il portavoce della questione, afferma che il governo nazionale non ha rispettato quanto concordato nell'accordo finale di pace.

«Conosciamo le difficoltà lasciate da un blocco sulle strade, che potrebbe peggiorare le prospettive economiche nella regione, ma è l'unica alternativa da raggiungere, visto il totale abbandono dello Stato», ha detto al RCN Mundo Aleider Contrerar, leader di Asunziat.

Il problema principale sarebbe legato alla sostituzione di colture illecite. Sottolinea che non hanno ottenuto soluzioni dal governo nazionale, ma anche dalle autorità locali.

In Asuncat, sottolineano che i contadini sono i più colpiti, perché viene chiesto loro di distruggere le colture di coca, ma non è stata mostrata una soluzione equa al problema della droga a Catatumbo all'estero. Dicono che le comunità non credono agli annunci del governo nazionale, poiché è stato chiesto loro di sostituire le colture illegali piantando palme, cacao e rafforzamento del bestiame, ma questo era stagnante.

«L'attuazione del processo di pace è stata molto lenta. Il governatore non ha rispettato, si prevede di riattivare il tavolo di dialogo con il presidente regionale, mentre è ancora in atto uno sciopero, la responsabilità spetta al governo nazionale, che non ha risposto alle esigenze delle comunità contadine», ha ratificato Contreras.

Pertanto, i membri di Asuncat si incontreranno nel settore Campo Seis, nella zona rurale di Tibú (Norte de Santander), per elaborare un piano e definire come svolgeranno le rispettive mobilitazioni nei diversi comuni che compongono il Catatumbo.

Va notato che l'anno scorso, in risposta agli annunci del governo nazionale per riattivare l'eradicazione delle colture di coca in diversi comuni della zona del Catatumbo, anche gli agricoltori hanno tenuto manifestazioni.

Il governo ha effettuato l'irrorazione di colture illecite con glifosato o manualmente usando la forza, ma ciò non è stato efficace. Con l'uso della sostanza chimica, va notato che ciò non è più possibile perché la Corte costituzionale ha abrogato la risoluzione che approva l'uso del glifosato per sradicare le colture illecite in Colombia. L'alta corte ha ordinato al governo nazionale di condurre una consultazione preventiva con le comunità colpite dall'erbicida.





