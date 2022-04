Miss Universo: le più grandi controversie nella storia del concorso di bellezza

Miss Universe winner Miss India Harnaaz Sandhu reacts as the Miss Universe crown is placed on her head by Outgoing Miss Universe Andrea Meza of Mexico, at the Red Sea resort of Eilat, Israel December 13, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun REFILE - QUALITY REPEAT TPX IMAGES OF THE DAY

Miss Universo è uno dei più importanti concorsi di bellezza esistenti. dalla sua creazione negli anni '50 del secolo scorso, questo evento annuale cerca di commemorare le «bellezze» più rappresentative in tutto il mondo.

Tuttavia, come tutti i tipi di concorsi, nel corso della storia, sono sorte grandi controversie in varie edizioni del concorso e qui ci sono alcune delle più ricordate.

La venezuelana Alicia Machado ha vinto la corona di Miss Universo nel 1996, tuttavia, nel corso degli anni si è scoperto che non tutta la sua esperienza era rosea, in quanto aveva avuto grossi conflitti con l'ex presidente Donald Trump, che all'epoca aveva acquistato l'organizzazione ed era il leader del concorso.

Ed è che in quel periodo, quando la modella aveva 19 anni, il suo regno è stato oscurato dai duri commenti che Trump ha fatto nei suoi confronti nei mesi successivi alla sua vittoria.

Questo è successo perché Machado ha guadagnato un po 'di peso e a causa di questa situazione, il repubblicano ha deciso di metterlo esercitandosi di fronte al telecamere.

Così, commenti come «Miss Piggy» o «macchina da mangiare» furono alcuni di quelli che Alicia dovette sentire in quegli anni e che la colpirono gravemente.

Allo stesso modo, il cittadino americano ha denunciato l'uomo d'affari di aver cercato di fare sesso con lei durante il periodo in cui ha vinto il concorso di bellezza

Indubbiamente, una delle controversie più famose degli ultimi anni è il momento in cui, durante la trasmissione di Miss Universo 2015, gli spettatori televisivi di tutto il mondo sono rimasti sbalorditi dopo che quel pilota Steve Harvey ha commesso un errore fatale.

Tutto è successo quasi alla fine della competizione, quando tutto quello che dovevamo fare era nominare il modello vincente. Al tempo, Harvey ha annunciato Ariadna Gutierrez dalla Colombia come la vincitrice di Miss Universo, ma quando i festeggiamenti si stavano intensificando, l'ospite ha detto che era stato un errore e che la vera vincitrice era Pia Alonzo Wurtzbach dalle Filippine,

Harvey ha chiesto al pubblico la loro comprensione e ha mostrato la carta con cui doveva annunciare il vincitore.

«Mi assumo la responsabilità di questo, è stato un mio errore, è sulla carta», ha detto il presentatore. «Ma posso dimostrarti, il primo classificato è la Colombia, è un mio errore... Mi sento davvero male, per favore non dare la colpa alle ragazze».

Wurtzbach sembrava sbalordito dalla situazione, ma Vega si è messa in mezzo ai due e ha trasferito con grazia la corona al vero vincitore

Una delle poche cose che possono farli perdere il loro fascino in un concorso come Miss Universo dove anno dopo anno giovani donne si sforzano di mostrare la loro bellezza e il loro carisma sul palco, sono le cascate.

Miss USA Rachel Smith cade nel CDMX

E per diversi anni il concorso non è stato senza di loro. Uno dei più ricordati è stato nella selezione di Miss Universo 2007, quando a Città del Messico, Miss Stati Uniti, Rachel Smith, è caduta ed è diventata involontariamente una star di YouTube .

Come se questo non fosse bastato, nel 2008 è successo di nuovo un episodio simile, ma quella volta è stata la volta di Crystle Stewart, che proprio come il suo predecessore statunitense è scivolata miseramente.

«Penso che dovrò prendere alcune lezioni in passerella», disse Crystle Stewart all'AP all'epoca.

