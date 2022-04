Magaly Medina prende in giro Brunella Horna per non essersi impegnata con Richard Acuña dopo 4 anni insieme

Brunella Horna è stata oggetto di critiche Magaly Medina per aver consigliato Sheyla Rojas, che ha fatto un anno con il fidanzato Sir Winston, per farsi una manicure per il suo anniversario, perché probabilmente gli sarebbe stato chiesto di sposarlo quella notte. Questo ha suscitato le risate della giornalista dello spettacolo, in quanto ha ritenuto che la conduttrice di America Hoy fosse la meno appropriata per parlare sull'argomento.

Durante la trasmissione di Magaly TV La Firme, questo venerdì 8 aprile, la 'gazza' ha ricordato a Brunella che sta già avendo una relazione d'amore di quattro anni con Richard Acuña, figlio dell'ex candidato alla presidenza Cesar Acuña. Tuttavia, fino ad ora non sono fidanzati perché, a quanto pare, il politico non è pronto a salire sull'altare.

Brunella Horna conoció a Richard Acuña cuando realizaba ayuda social para los afectos por el Fenómeno del Niño Costero, en el 2017.

«Mi chiedo se Brunella si faccia una manicure ogni anniversario. Ogni compleanno, o il giorno in cui festeggi qualcosa, andrai a farti esfoliare le mani, rimuovere i calli, idratare tutto. Penserà che Richard verrà con il suo anello e la sta aspettando con le unghie dipinte. La povera donna si fa fare la manicure da quattro anni e niente », ha commentato il presentatore televisivo.

Ha anche criticato il pensiero sul matrimonio in una data così speciale come un anniversario. «Non c'è nient'altro a cui non riesci a pensare? È il primo anno... Ci sono ragazze che sono nate con un chip in testa, a cui pensano solo che per avere successo nella vita devono convincere un marito a dare loro un anello », ha detto indignata.

JANET BARBOZA NON È STATA RISPARMIATA DALLE CRITICHE

Anche il popolare «Rulitos» è stato duramente messo in discussione da Medina. E il fatto è che la conduttrice televisiva ha ricordato a Janet Barboza che nemmeno lei è sposata. Inoltre, ha deriso il fatto che il suo partner Miguel Bayona, con il quale è stato negli Stati Uniti per più di tre anni, ha negli Stati Uniti da mesi.

«Perché insisti su Sheyla Rojas se ha solo un anno? Se ha un ragazzo virtuale, nessun ragazzo lo ha fatto. Il tuo borsello non è qui. È uscito e non gli hanno nemmeno dato quell'anello che arriva nelle caramelle in una bustina. Non gli hanno dato niente! », ha detto con una risata.

«L'anello non è qualcosa che è richiesto. È quello che ti dà un uomo perché è innamorato di te, pensa che tu sia l'amore della sua vita e vuole sposarti. Vuole costruire un futuro con te. Non è che glielo chiedi, è brutto implorare un anello. Non è adatto a una donna degna», ha aggiunto.

Magaly Medina si è scagliata contro le donne guidatrici di America Hoy per aver insistito sul fatto che Sheyla Rojas si fidanzasse con Sir Winston. (VIDEO: ATV/Magaly TV La Firme)

QUANDO HANNO CHIESTO A MAGALY MEDINA DI SPOSARLO?

La conduttrice ha incontrato il suo attuale marito Alfredo Zambrano nel 2008, dopo aver trascorso 76 giorni in prigione per il Paolo Guerrero custodia. Due anni dopo, alla fine del 2010, hanno iniziato una relazione romantica. Tuttavia, come ogni coppia, la loro storia d'amore ha attraversato alti e bassi e si sono lasciati nel 2015, momento in cui il notaio ha iniziato una fugace relazione con Giuliana Rengifo.

Tuttavia, otto mesi di allontanamento hanno aiutato il tenore a capire che Magaly era l'amore della sua vita, così le ha chiesto di sposarlo non appena hanno ripreso la loro relazione . La coppia si è sposata il 9 dicembre 2016 in un matrimonio civile, dove Brunella Horna ha partecipato ironicamente. È così che la «gazza» ha detto di sì dopo essere stata con Zambrano per 5 anni.

