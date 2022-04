Luis Diaz vs Manchester City: tutto quello che c'è da sapere sulla partita più importante della Premier League

Sta arrivando una delle partite più interessanti del fine settimana. Il Liverpool visiterà il Manchester City in Premier League e si può già prevedere che sarà una partita piena di emozioni dovute ai grandi protagonisti dentro e fuori dal campo. I due club si trovano in cima alla classifica e per tutta la stagione hanno mostrato la loro intenzione di essere campioni, ora c'è solo un punto di differenza tra il primo e il secondo posto, quindi la vittoria potrebbe determinare il campionato.

Il Liverpool arriva in un ottimo momento dopo aver battuto il Benfa 1-3 in Champions League. La partita in Portogallo ha permesso a Jürgen Klopp di avere una visione diversa del gioco, provando due diversi modelli di attacco, uno con Salah e Mané e l'altro con Firmino e Jota, l'unico fattore che non è stato alterato in questi schemi è stato il colombiano Luis Díaz, che ha brillato allo stadio Da Luz di Lisbona.

D'altra parte, anche il Manchester City ha fatto lo stesso in Champions League battendo l'Atletico Madrid per la minima differenza all'Etihad Stadium. Una partita ravvicinata in cui la squadra di Guardiola non è stata chiara per alcuni momenti, tuttavia, dopo diversi tentativi, Kevin De Bruyne ha finalmente rotto il pareggio sul tabellone.

La Premier League non è ancora definita, questo è chiaro, ma due club si posizionano come i grandi candidati alla vittoria del titolo, il Manchester City, che guida la classifica con 73 punti e un dislivello reti di +52, e il Liverpool, che è secondo in classifica con 72 punti e +57 di differenza reti. Il Chelsea, che è terzo, è a 10 punti dalla squadra di Klopp, mentre il Tottenham, che è quarto, ha 57 punti.

Con otto date rimaste per finire il torneo, la prossima partita potrebbe segnare il divario definitivo che permetterà a uno dei due club di vincere il titolo di Premier League, questo se si tiene conto del numero medio di partite vinte e perse dai club nel corso della stagione. Il City ha vinto 23 partite, pareggiato 4 e perso tre volte, mentre i Reds ne hanno vinti 22, ne hanno pareggiati 6 e ne hanno persi solo due.

Delle ultime cinque partite in cui il Liverpool ha visitato il Manchester City all'Etihad Stadium per la Premier League, non è stato in grado di segnare tre volte, quindi la squadra di Guardiola è riuscita a consolidarsi in tre occasioni e due di loro per disfatta.

- 8 novembre 2020 - Manchester City 1-1 Liverpool | Gol: Salah (13′) e Gabriel Jesus (31′)

- 2 luglio 2020 - Manchester City 4-0 Liverpool | Gol: De Bruyne (25′), Sterling (35′), Foden (45′) e Oxlade-Chamberlein (66′)

- 3 gennaio 2019 - Manchester City 2-1 Liverpool | Gol: Aguero (40′), Firmino (64′) e Sané (72′)

- 9 settembre 2017 - Manchester City 5-0 Liverpool | Gol: Aguero (24′), Gabriel Jesus (45′ e 53′) e Sané (77′ e 90′)

- 19 marzo 2017 - Manchester City 1-1 Liverpool | Gol: Milner (51′) e Aguero (69)

Los entrenadores del Manchester City y el Liverpool también son grandes protagonistas del partido. Foto: via REUTERS/Martin Rickett Pool via REUTERS

Innanzitutto, va notato che tra i grandi protagonisti della partita ce ne sono due che sono fuori dal campo, Pep Guardiola e Jürgen Klopp, che hanno rappresentato una vera rivalità sportiva e che sono anche gli ultimi campioni della Premier League. A questo si aggiungono modelli con grandi nomi e chi potrebbe essere il protagonista dell'incontro.

Manchester City: Ederson, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, Laporte, Ruben Dias, Walker, Sterling (10 gol), Gündogan, Mahrez, Gabriel Jesus (7 assist) e De Bruyne (10 gol) sono i giocatori più ripetuti della formazione e che si sono distinti di più nel corso della stagione.

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Mohamed Salah (20 gol), Alexander-Arnold (11 assist), Sadio Mané, Matip, Henderson, Robertson, Fabinho, Diogo Jota, Thiago Alcantara e Luis Diaz sono i più importanti nella rosa

La partita tra Manchester City e Liverpool per la 31a data della Premier League si svolgerà questa domenica 10 aprile alle 10.30 (ora colombiana) e si giocherà all'Etihad Stadium di Manchester City

