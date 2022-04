L'Ucraina ha riferito che le truppe russe hanno violentato minori durante la loro occupazione nella città di Bucha

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Investigators look at the bodies of civilians who Ukrainian officials say were killed during Russia's invasion and then exhumed from a mass grave in the town of Bucha, outside Kyiv, Ukraine April 8, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, Liudmila Denisova, ha denunciato venerdì che le truppe russe hanno violentato minori durante la loro occupazione della città di Bucha, vicino alla capitale, Kiev.

Denisova ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook che elenca il caso di almeno due minori, una ragazza di quattordici anni e un bambino di undici anni, che sarebbero stati violentati dagli occupanti russi.

In questo contesto, Denisova ha esortato l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite a indagare su questi fatti.

«Non c'è posto sulla terra o all'inferno dove questi criminali razzisti possano nascondersi dalla vendetta», ha detto il deputato ucraino, che ha insistito sul fatto che lo stupro è «severamente vietato» dalla Convenzione di Ginevra del 1949 sul diritto umanitario internazionale.

D'altra parte, l'amministrazione militare di Kryvyi Rog - una città situata nella parte centro-meridionale del paese tra Mikolaev e Zaporizhzhia - ha anche riportato casi di civili ucraini violentati da soldati russi, secondo l'agenzia tedesca DPA.

ATTACCO A KRAMATORSK

Almeno 50 persone sono state uccise, tra cui quattro bambini, e altre 100 sono rimaste ferite questo venerdì in un attacco missilistico a Kramatorsk stazione, una città nell'est dell'Ucraina, dove centinaia di persone stavano aspettando un treno per lasciare la regione.

«Più di 30 persone sono state uccise e più di 100 sono rimaste ferite dopo un lancio di razzi alla stazione (...) Questo è un attacco deliberato «, ha detto a Telegram Oleksander Kamyshin, capo della compagnia ferroviaria ucraina Ukrzaliznytsia.

Pochi istanti dopo, i servizi di soccorso hanno riferito che ci sono stati almeno 50 morti.

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha detto venerdì che si aspetta una «forte risposta globale» da parte delle prime potenze mondiali in seguito all'attacco russo alla stazione ferroviaria nella città ucraina di Kramatorsk, nella regione di Donestk.

«Come il massacro di Bucha, come molti altri crimini di guerra russi, l'attacco missilistico a Kramatorsk deve essere una delle accuse nei tribunali (internazionali), cosa che sicuramente accadrà», ha detto il presidente ucraino nel suo discorso serale, secondo un comunicato presidenziale.

Zelensky ha detto che ci sarà uno sforzo mondiale per stabilire cosa è successo «minuto per minuto» durante l'invasione russa dell'Ucraina. «Chi ha fatto cosa, chi ha dato gli ordini. Da dove viene il missile, chi lo trasportava, chi ha dato l'ordine e come è stato coordinato l'attacco», ha aggiunto il presidente, avvertendo che «la responsabilità è inevitabile».

«I propagandisti statali russi avevano tanta fretta di trasferire la responsabilità dell'attacco alle forze ucraine che hanno accidentalmente incolpato la Russia», ha detto, aggiungendo che l'agenzia di stampa russa Sputnik ha riferito che l'attacco «era stato inflitto mentre i missili erano ancora in aria».

