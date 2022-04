Leticia Calderón presumeva che suo figlio avesse incontrato la sua «cotta» Marjorie de Sousa

Un momento tenero è accaduto di recente, quando Luciano, figlio di Leticia Calderón, ha finalmente potuto incontrare l'attrice Marjorie de Sousa, che a quanto pare è il suo amore platonico.

Dalle date precedenti, Lety Calderón aveva già confessato che suo figlio era innamorato del venezuelano, così ha deciso di pianificare un incontro per entrambi potrebbe conoscersi.

È stato attraverso un live feed trovato su Instagram di Marjorie che si è svolto il primo incontro e Luciano era estremamente entusiasta che uno dei suoi sogni potesse diventare realtà.

«Mi piace molto il suo lavoro, è molto bella e spero che meriti un uomo come me», ha detto Luciano e ha colto l'occasione per darle un anello dall'amicizia.

Marjorie si è commossa e ha ringraziato il giovane per i dettagli e ha colto l'occasione per inviare qualche parola di ammirazione a Lety Calderón.

«Qui suggelliamo la nostra amicizia e non solo con te (Luciano), ma anche con tua madre perché l'ammiro da molti anni, è stato importante per me, nella mia carriera anche perché ti ammiro così tanto», ha detto.

Ecco perché in un'intervista per De Primermano, Calderón ha parlato di come ha pianificato l'incontro commovente.

L'ho preso con delle bugie, e poi l'ho messo sulla schiena all'ingresso e quando ho visto quando è arrivato (Marjorie) sono andato avanti come se nulla fosse, ho afferrato il telefono e ho iniziato a registrare, ma mio figlio era scioccato, non riuscivo a crederci, e ho pianto e pianto», ha commentato l'artista.

Allo stesso modo, l'attrice di soap opera come Empire of Lies, Por Amar Sin Law o Chispita ha commentato di essere molto grata a Marjorie e di essere stata molto lieta di conoscerla un po 'di più, poiché i suoi contesti di vita sono simili.

«Notate che siamo d'accordo su molte cose, ovviamente so chi è, e avevo visto il suo lavoro e tutto il resto, ma non eravamo d'accordo su nulla e penso che ci colleghiamo bene, siamo mamme, ci dedichiamo ai nostri figli, lavoriamo, attraversiamo avversità e sì, come mamma, cosa posso dirti? , ti ringrazio con l'anima mia, è che non ci sono parole per ringraziare, piangevo e piangevo e non ho smesso di piangere», ha detto.

Lety Calderón ha anche approfondito il fatto di essere rimasto molto commosso dalle parole che Luciano ha dedicato alla donna venezuelana.

«Se questo mondo avesse più persone con sindrome di Down questo mondo sarebbe diverso perché sono puro amore, sono sentimenti puri e belli, non conoscono il male, ma quelle parole hanno fatto piangere anche me, ed è per questo che ho detto 'certo, spero che un giorno troverai un uomo come mio figlio perché sono fedeli, gentile, ogni giorno mio figlio dice 'grazie per tutto'», ha aggiunto.

Come non poteva mancare, Calderón ha inviato un messaggio di ringraziamento a Marjorie e si è detta entusiasta di aver visto suo figlio così soddisfatto dell'incontro che ha avuto con il suo amore platonico.

«Molto grato a lei, che si è presa il tempo di andare anche se Mat (il figlio di Marjorie) si sentiva un po 'male, ma non era niente di grave, perché uno come madre dici 'ho intenzione di cancellare', gli ha anche dato un costume da supereroe di Capitan America, no, mio figlio è volato in casa, come un palloncino fuori auto lo ha portato perché stava galleggiando», ha concluso.

