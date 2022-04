Le sorprese di Augusta: un leader inaspettato, il caddy vincente e la scomoda Tiger

Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 8, 2022 Scottie Scheffler of the U.S. plays out of a bunker on the 17th during the second round REUTERS/Mike Segar

Questo gioco chiamato golf è molto raro. Più che raro, è inspiegabile.

Scottie Scheffler è stato un grande giocatore junior, ha ottenuto una borsa di studio presso l'Università del Texas, è diventato professionista nel 2018, ha giocato nel secondo circuito professionale negli Stati Uniti ed è arrivato al PGA Tour nella stagione 19/20. Ha avuto buone prestazioni, ma non è riuscito a vincere nonostante abbia avuto l'opportunità di farlo in diverse occasioni.

L'anno scorso è stata una delle scelte di Steve Stricker per completare la squadra americana della Ryder Cup, qualcosa che ha sorpreso molti perché altri nomi con più pergamene sono stati esclusi. Ha avuto un'ottima prestazione, ha sconfitto Jon Rahm in singolare domenica, ma la vittoria sul circuito è stata comunque negata. Qualche settimana fa è cambiato tutto.

A febbraio ha vinto la sua prima vittoria vincendo il Phoenix Open nel tiebreak, due settimane dopo ha vinto di nuovo all"Arnold Palmer Invitational e alla fine di marzo ha vinto Match Play.

Dal non riuscire a vincere al farlo tre volte in 7 settimane. Ti chiederai cosa sia cambiato questo giocatore per aver ottenuto questa serie di trionfi, beh, è la stessa domanda che ci poniamo tutti perché in realtà nulla è cambiato nel suo gioco. L'unico cambiamento è avvenuto un anno fa quando ha cambiato caddy e Ted Scott ha continuato a portargli i club. Scott è uno dei migliori caddy del circuito, era nella borsa di Bubba Watson quando ha vinto i suoi due Master, e non c'è dubbio che abbia avuto molto a che fare con il grande salto di Scheffler.

El juego de Scheffler cambió desde que contrató a un caddie con experiencia. Aunque parezca increíble, desde que Ted Scott carga la bolsa con sus palos, todo mejoró. REUTERS/Mike Blake REUTERS

Dopo quelle tre vittorie Scheffler è balzato in cima alla classifica mondiale e ha raggiunto il Masters come uno dei nomi da non sottovalutare, ma non come il favorito indiscusso. Ha superato metà dei Masters e Scheffler con round di 69 e 67 lead 5, eguagliando la più grande differenza nella storia del Masters dopo 36 buche. Questo venticinquenne, nato nel New Jersey, sta attraversando quei momenti in cui tutto va bene. Dove i buoni colpi hanno una ricompensa, dove quelli cattivi non ti costano e dove il putter funziona perfettamente. Il miglior esempio di ciò è accaduto nella buca finale di venerdì quando dopo aver deviato il suo tiro iniziale sugli alberi a destra, è stato fortunato ad avere un vicolo lasciato tra i pini che si affacciano sul green. Ha fatto un colpo perfetto da lì e ha quasi preso l'uccellino. Quando tutto va bene queste cose accadono, quando tutto va storto quello stesso colpo di uscita è bloccato su un tronco e non c'è scampo possibile.

La giornata è spuntata con un cielo sereno, ma fin dall'inizio il vento ha iniziato a soffiare e la temperatura non ha mai superato i 18 gradi. Giocare ad Augusta con il vento è particolarmente difficile, perché vortica tra i pini torreggianti e confonde costantemente i giocatori. Il miglior esempio è sempre la dodicesima buca, il pantaloncino par 3 da 155 yard che è stato una trappola mortale per i leader nella storia del campionato. In queste condizioni, l'altro che si è distinto oltre al leader è stato Justin Thomas, che ieri aveva giocato molto male e che è partito con il miglior round della giornata (67) per tornare nella lotta per il titolo.

Tra le guardie di Scheffler ci sono due ex campioni ad Augusta. Il sudafricano Charl Schwartzel che ha vinto nel 2011 e il difensore del titolo Hideki Matsuyama. Il primo è mancato in primo piano e nessuno ne ha tenuto conto prima di iniziare. Mercoledì ha passato ore a praticare la partita sul green e sembra aver trovato qualcosa. Da parte giapponese sembrerebbe che i suoi dolori al collo che lo hanno causato l'abbandono la scorsa settimana a San Antonio siano scomparsi. Solo 3 giocatori nella storia sono stati in grado di difendere con successo il titolo (Nicklasu, Faldo e Tiger) e Matsuyama cercherà di portare un'altra gioia nel suo paese, dove il golf è passione.

Tiger Woods saluda al chileno Joaquín Niemann, el mejor en la historia de su país. El estadounidense no parece estar en su mejor forma tras el regreso, pero nunca hay que descartar un repunte final REUTERS/Brian Snyder REUTERS

Oltre a tutto questo, gli occhi di tutti erano di nuovo puntati su Tiger Woods. Venerdì mattina si è saputo che uno dei suoi compagni di gioco, Louis Oosthuizen, aveva annunciato il suo ritiro dal Masters a causa di problemi alla schiena. Woods giocava da solo con Niemann, il che non è mai una buona cosa perché con gruppi di tre giocatori davanti a loro avrebbero dovuto aspettare molto tempo per ogni tiro. L'arrivo di Tiger sul tee dell'1 non ha dato buoni segnali. Il suo viso mostrava molto disagio, dolore da qualche parte sul corpo e dovette fare diversi movimenti di stretching prima di colpire. L'inizio lo ha confermato e Tiger ha aperto con 4 bogeys nelle sue prime 5 buche mancando molti colpi, ma come al solito ha combattuto fino alla fine, ad eccezione di un round di 74 colpi, due sopra la pari, giocherà nel fine settimana e se il leader sbaglia, è a soli 4 colpi di distanza da quelli che sono secondi. Ha superato il taglio di qualificazione, che è stato il primo gol, ma ho l'impressione che le sue possibilità di vittoria siano minime perché la sua partita non sembra pronta a colpire un assalto nel fine settimana, ma come dico sempre, ho già imparato a non scommettere contro questi fenomeni.

Questo sabato si definisce chi combatterà per il titolo domenica e chi no. Ecco perché è così importante non perdere di vista il leader prima del round finale. Scottie Scheffler inizierà a percorrere sentieri sconosciuti dal momento in cui raggiungerà la buca 1. Una cosa è essere il leader di un torneo regolare e un'altra è essere il leader dei Masters. Sembra incredibile, ma non è mai facile giocare con molto vantaggio e ce ne sono diverse prove. Nel 1996 l'australiano Greg Norman, N1 della. Mondiale in quei giorni, aveva 6 di differenza entrando nell'ultimo giorno e finì per perdere per 5 colpi che Masters.

6 anni fa Jordan Spieth era a 5 anni di distanza con 9 buche rimaste da giocare e nemmeno lui poteva. Scheffler ha 5 anni e ha ancora due round davanti a sé. Questo è un posto dove accadono cose molto strane ai leader, specialmente nelle seconde 9 buche del campo.

È prevista una giornata di sole, molto fredda e ventosa. Tutti i condimenti in modo da avere un bel terzo round ad Augusta.

CONTINUA A LEGGERE: