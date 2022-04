Le cinque chiavi del primo turno delle elezioni presidenziali francesi

FILE PHOTO: A combination picture shows five of the twelve candidates for the 2022 French presidential election, L-R: Marine Le Pen, leader of French far-right National Rally (Rassemblement National) party, French President Emmanuel Macron, Jean-Luc Melenchon, leader of far-left opposition La France Insoumise (France Unbowed - LFI) political party, Valerie Pecresse, head of the Paris Ile-de-France region and Les Republicains (LR) right-wing party candidate, Eric Zemmour, French far-right commentator and leader of far-right party "Reconquete!", after the official announcement in Paris, France. Picture taken in 2021 and 2022. REUTERS/Staff/File Photo

Il primo turno delle elezioni presidenziali francesi, che si terranno domani, domenica, dovrà rispondere a cinque domande principali.

LA PENNA SUPERERÀ MACRON?

Nessun sondaggio lo prevede, ma la tendenza è che l'estrema destra Marine Le Pen sta avanzando da diversi giorni mentre il candidato alla rielezione, il centrista Emmanuel Macron, rimane stagnante.

In alcuni sondaggi, anche la differenza tra i due è inferiore a tre punti, il che rientra nel margine di errore. Se questa dinamica continua, il candidato dell'estrema destra potrebbe ottenere una vittoria molto simbolica questa domenica, che servirebbe da trampolino di lancio per il secondo turno, che si svolgerà il 24 aprile.

Per questo, ha una buona riserva di voti tra coloro che ora optano per l'estrema destra Eric Zemmour (9% delle intenzioni di voto), che ha segnato una traiettoria al ribasso nei sondaggi.

Macron y Le Pen en una reunión de 2019 (Reuters) REUTERS

Sarebbe un successo personale per la candidata, che ha visto molti dei suoi principali alleati abbandonarla a favore di Zemmour e che vedrebbe convalidata la strategia di smussare gli assi più controversi del suo programma, come l'immigrazione o l'antieuropeismo.

MÉLENCHON ARRIVERÀ AL SECONDO ROUND?

Il candidato di sinistra ripete quello che vede al secondo turno, anche se i sondaggi più ottimistici lo collocano a 4 punti dal secondo posto.

Ma Jean-Luc Mélenchon, che a 70 anni sta affrontando il suo terzo turno sull'Eliseo, accelera nel tratto finale con gli appelli a un «voto utile», cercando di riunire l'elettorato di sinistra.

È un chiaro appello all'elettore dell'ambientalista Yannick Jadot (5% intenzione di votare), del comunista Fabien Roussel (3%) e della socialista Anne Hidalgo (2%), che può dargli la spinta di cui ha bisogno per superare Le Pen ed evitare il faccia a faccia di cinque anni fa.

ASTENSIONE RECORD?

Il livello di partecipazione è la grande incognita di questo primo turno, perché la sua percentuale finale dipenderà in gran parte dai risultati. Esistono diversi sondaggi che assicurano che l'astensione possa essere intorno o superiore al 28,4%, simile al 2002, il più alto nella storia della Quinta Repubblica.

Nel mezzo di una pandemia e della guerra in Ucraina, la campagna ha generato meno interesse rispetto al passato per le elezioni presidenziali, le elezioni preferite dei francesi, che di solito portano all'80% del censimento delle urne.

La apatía domina el ambiente político (Reuters) REUTERS

Quasi due terzi dei francesi affermano di non essere interessati a queste elezioni e il 12% ha addirittura confessato di non sapere che domenica si è tenuto un giorno delle elezioni.

Accanto alla questione della partecipazione c'è quella degli indecisi, poiché quasi un terzo di coloro che dichiarano di andare a votare afferma di non sapere ancora per chi o di poter cambiare le schede all'ultimo minuto.

LA DESTRA MODERATA AVRÀ IL SUO PEGGIOR RISULTATO STORICO?

Cinque anni dopo essere stata assente per la prima volta dal secondo turno, la destra moderata è di nuovo sulla buona strada per non essere nel duello decisivo e, se i sondaggi sono giusti, il suo candidato, il presidente della regione parigina, Valérie Pécresse, indica il peggior risultato nella storia del partito di Jacques de Gaulle, Jacques Chirac o Nicolas Sarkzoy.

Nel 2017, l'ex primo ministro François Fillon, afflitto da uno scandalo di corruzione, era a meno di mezzo milione di voti dal battere Le Pen, ma ha finito per lasciare il partito «gollista» fuori dal secondo turno per la prima volta nella sua storia.

Eletto in una primaria chiusa ai militanti, Pécresse è sceso nei sondaggi, a circa il 9% dato dagli ultimi sondaggi, che ha già iniziato a riaprire le ferite interne tra i sostenitori dell'ala più dura e moderata.

COLPO MORTALE AL PARTITO SOCIALISTA?

La candidata del partito socialista, il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, non è riuscita a far permeare la sinistra della sua campagna elettorale e i sondaggi la collocano al 2%, anche al di sotto della soglia alla quale lo Stato rimborsa le spese della campagna elettorale (5%).

Ben lontano anche dal 6,4% che ha avuto Benoît Hamon nel 2017, che ha firmato il peggior risultato nella storia del partito di François Mitterrand, cinque anni dopo che François Hollande è diventato il secondo presidente socialista eletto a suffragio universale.

La debacle che viene annunciata potrebbe mettere in discussione la sopravvivenza del partito, spezzato tra la linea di Hidalgo e quella del suo primo segretario, Olivier Faure.

(Con informazioni fornite da EFE)

CONTINUA A LEGGERE: