La campagna internazionale «In piedi per l'Ucraina» ha già raccolto 9,9 miliardi di dollari

European Commission President Ursula von der Leyen arrives to take part in a global event titled 'Stand Up For Ukraine' at the Palace on the Isle in Royal Lazienki Park in Warsaw, Poland, April 9, 2022. REUTERS/Kacper Pempel

La campagna di donazioni internazionali «Stand up for Ukraine» ha già raccolto 9,1 miliardi di euro (9,9 miliardi di dollari) per sostenere gli sfollati a causa del conflitto armato in Ucraina, sia all'interno che all'esterno del paese.

Di questa cifra, la Commissione europea ha contribuito con $1 miliardo. «La solidarietà di paesi, aziende e persone in tutto il mondo dà un po' di luce in quest'ora buia», ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Per quanto riguarda il resto dei donatori, 5 miliardi di euro appartengono a prestiti e sovvenzioni di istituzioni finanziarie pubbliche europee, come la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

Volodimir Zelensky y Justin Trudeau en pantallas durante la ceremonia de "De pie por Ucrania" en Varsovia (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

La BEI, che ha già erogato 668 milioni di euro per soddisfare le urgenti esigenze di tesoreria del governo ucraino, sta fornendo un programma da 4 miliardi di euro per il 2022 e il 2023, per aiutare le città e le regioni degli Stati membri dell'UE a «soddisfare le urgenti esigenze di investimento e le sfide connesse all'accoglienza e integrazione dei rifugiati di guerra dall'Ucraina».

Gli altri 4,1 miliardi di euro sono contributi finanziari e donazioni in natura per sfollati interni e rifugiati impegnati da governi, imprese e privati in tutto il mondo.

«Continueremo a fornire supporto e quando le bombe smetteranno di cadere, aiuteremo gli ucraini a ricostruire il loro Paese. Continueremo a difendere l'Ucraina», ha affermato Von der Leyen.

La campagna è stata annunciata il 26 marzo dalla Commissione europea e dal governo del Canada in risposta a un appello del presidente ucraino Volodymir Zelensky.

La ceremonia de la campaña de recaudación de fondos por Ucrania "De pie por Ucrania" (REUTERS/Kacper Pempel) REUTERS

«Continueremo a sostenere il popolo ucraino sfollato dalla guerra ingiustificabile di Putin (Vladimir). Che si tratti di cibo, acqua, riparo o assistenza medica, continueremo a supportarti e fornirti l'aiuto di cui hai bisogno. Stiamo per l'Ucraina «, ha affermato il primo ministro canadese Justin Trudeau.

Del totale raccolto, 1,8 miliardi andranno agli sfollati interni e 7,3 miliardi andranno ai paesi che ospitano rifugiati.

Ci sono più di quattro milioni di ucraini ospitati nei paesi dell'UE a cui saranno destinati fondi per cibo, alloggio, assistenza medica ed educativa e occupazione.

All'evento finale della campagna tenutosi al Palazzo Lazienki di Varsavia, sia Von der Leyen che il presidente polacco Andrzej Duda, presenti all'evento, e il primo ministro canadese Justin Trudeau, che ha partecipato in videoconferenza, hanno espresso la loro solidarietà al popolo ucraino.

Cascos Blancos asistiendo a desplazados en Ucrania

Secondo l'organizzazione internazionale Global Citizen, responsabile dell'iniziativa, è stato deciso che Varsavia avrebbe ospitato la fine della campagna «in riconoscimento del ruolo eccezionale del popolo polacco nell'ospitare 2,5 milioni di rifugiati» dall'Ucraina.

«Oggi sosteniamo milioni di rifugiati dall'Ucraina e persone bisognose. Abbiamo già fatto molto, ma nel prossimo futuro l'Ucraina avrà bisogno di un sostegno finanziario significativo. Il tipo di sostegno che i paesi occidentali hanno ricevuto dopo la seconda guerra mondiale: un nuovo piano Marshall per l'Ucraina», ha detto Duda nei commenti raccolti dall'agenzia di stampa ufficiale polacca PAP.

Il presidente Zelensky ha detto che «45 giorni dopo aver subito l'attacco del più grande paese del mondo nell'aggressione, l'Ucraina, il più grande paese del mondo con coraggio», ha «unito il mondo democratico».

Si è concluso con un appello che «per rispetto del coraggio che il popolo ucraino merita», tutti gli spettatori «convincono i loro politici» a inviare armi nel loro paese e imporre ulteriori sanzioni alla Russia.

Desplazados ucranianos por la guerra

Durante la conferenza è stato trasmesso un video con i messaggi dei leader europei, tra cui il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, che ha sottolineato che «il mondo deve essere unito per aiutare l'Ucraina a far fronte a una terribile crisi umanitaria».

Inoltre, i rappresentanti di diverse organizzazioni non governative e volontari sono stati invitati a condividere la loro testimonianza e spiegare com'è stato il loro lavoro nell'ospitare e assistere i rifugiati in varie parti della Polonia.

Si stima che più di 6,5 milioni di ucraini siano stati sfollati a causa della guerra, metà dei quali al di fuori del loro paese, e circa 2,5 milioni di loro sono arrivati in Polonia.

La campagna «Stand Up for Ukraine» ha raccolto il sostegno di migliaia di persone in tutto il mondo che hanno espresso il loro sostegno alle vittime della guerra con messaggi pubblicati sui social media.

Tra le personalità dello spettacolo e gli artisti di tutto il mondo che hanno aderito a questa iniziativa ci sono Alejandro Sanz, Annie Lennox, Billie Eilish, Demi Lovato, Elton John, Hugh Jackman, Juanes, Katy Perry, Madonna, Miley Cyrus, Pearl Jam, Shaquille O'Neal, U2 e molti altri.

Con informazioni fornite da EuropaPress e EFE

