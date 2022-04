John Jairo Mosquera ha perso questa occasione da gol allo Sporting Cristal vs César Vallejo per la Liga 1

Sporting Cristal vs César Vallejo: l'attaccante John Jairo Mosquera ha sbagliato un gol chiaro possibilità nella partita per la data 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 che è stato giocato allo stadio Mansiche di Trujillo.

A 72 minuti dall'inizio della partita, un calcio in porta del portiere Carlos Grados di César Vallejo trasformato in un attacco preciso dello Sporting Cristal con protagonista l'attaccante celeste John Jairo Mosquera.

L'autorizzazione del portiere Grados si è conclusa sul campo opposto e si è conclusa con un colpo alla testa che ha restituito l'azione di gioco offensivo per Cristal.

L'attaccante Mosquera è stato abilitato e mano nella mano con Grados. Il portiere è uscito alla fine dell'attaccante che si è diretto con il destino del gol, ma il suo colpo non è stato all'altezza.

Mosquera ha seguito la traiettoria della palla, ma il difensore rivale Carlos Ascues è riuscito a intercettare il tiro e portare via il tag della porta.

Mosquera ha perso l'occasione gol quando la partita è stata 1-0 a favore di César Vallejo che ha giocato con nove uomini per l'espulsione di Renzo Garcés e Yorleys Mena.

Infine, Cesar Vallejo ha vinto 2-0 contro lo Sporting Cristal con gol di Mena e Beto da Silva su rigore.

Lo Sporting Cristal ha affrontato Cesar Vallejo per la nona data del torneo Liga 1 Apertura

Lo Sporting Cristal arriva alla partita con César Vallejo dopo aver perso 2-0 contro il Flamengo è all'esordio in Copa Libertadores. I Celestes rimangono imbattuti nelle ultime sei partite in League 1 con tre pareggi e tre vittorie. Il club rimense ha pareggiato 2-2 con Melgar (casa), Academia Cantolao (2-2) allo stadio Alberto Gallardo ed è stato 1-1 nella loro visita a Carlos Stein a Lambayeque. Le vittorie sono state contro l'UTC (3-2 a Lima), 1-0 contro Alianza Lima a Matute e 4-1 contro l'Universidad San Martín.

L'Universidad César Vallejo guida il duello con Cristal segnando punti nelle quattro recenti apparizioni nel Torneo Apertura. Tre pareggi e una vittoria per segnare sei punti su dodici possibili. Il 'Poeta' ha distribuito unità con Sport Boys a Trujillo (1-1), Atletico Grau come ospite (1-1) e 0-0 con Carlos Mannucci (stadio Mansiche). La vittoria è stata prima in casa contro l'Alianza Atlético.

L'allenatore dello Sporting Cristal Roberto Mosquera schiera con Renato Solis, Gianfranco Chavez, Jhilmar Lora, Rafael Lutiger, Jesus Pretell, Jesus Castillo, Martin Tavara, Alejandro Hohberg, Fernando Pacheco, Irven Avila e Joao Grimaldo.

Lo stratega di Cesar Vallejo José del Solar si è formato con Carlos Grados, Carlos Ascues, Renzo Garces, Orlando Nunez, Jersson Vasquez, Jorge Rios, Frank Ysique, Archimedes Figuera, Jairo Velez, Abdiel Arroyo e Yorleys Mena.

PROSSIMI PARTITE IN PROGRAMMA PER SPORTING CRISTAL

Università cattolica contro Sporting Cristal

Sporting Crystal contro il Deportivo Municipal

Cienciano contro Sporting Cristal

Sporting Cristal contro Deportivo Binational

Talleres de Cordoba contro Sporting Cristal

ADT vs Sporting Cristal

PROSSIME PARTITE IN PROGRAMMA PER CÉSAR VALLEJO

Melgar contro Cesar Vallejo

Sport Huancayo contro Cesar Vallejo

Cesar Vallejo contro UTC

Alianza Lima contro Cesar Vallejo

Cesar Vallejo contro Academia Cantolao

Carlos Stein contro Cesar Vallejo

CONTINUA A LEGGERE