Il direttore della polizia nazionale ha chiesto velocità nelle indagini sugli abusi sessuali di una motovedetta in Atlántico

Durante la sua visita a Barranquilla (Atlántico), dove si è svolto il XIII Vertice Ameripol, il generale Jorge Luis Vargas, direttore della Polizia Nazionale, ha chiesto alle autorità giudiziarie di indagare rapidamente sul caso di abusi sessuali in cui una motovedetta appartenente all'istituzione è stata vittima di due dei suoi compagni.

«Chiediamo alla Procura di dare priorità anche a questa indagine. Stiamo fornendo tutto il supporto fisico, medico e psicologico al nostro collega. Tutti i protocolli di legge vengono applicati in modo da essere rapidamente seguiti», hanno evidenziato sul quotidiano El Heraldo di quanto ha detto l'alto funzionario.

Nel frattempo, su La W Radio, hanno sottolineato che la polizia sta dando tutto il sostegno all'Ufficio del Procuratore Generale della Nazione in modo che il caso possa essere chiarito.

«Tutto ciò che ci hanno chiesto è stato dato loro in modo che il caso possa essere chiarito il più rapidamente possibile», hanno citato alla radio su ciò che ha detto il generale Vargas.

Nel frattempo, a El Heraldo hanno indicato che l'istituzione stessa sta svolgendo le indagini corrispondenti.

«Speriamo che con la nuova legge disciplinare possiamo avere un chiarimento il più rapidamente possibile in legge e in termini penali», ha detto.

La violenza sessuale contro la donna in uniforme è avvenuta sabato scorso, 2 aprile, dopo che la vittima ha denunciato l'accaduto e ha identificato come colpevoli due suoi colleghi del Sistema Informativo Integrato di Polizia (Sipol).

Gli eventi sarebbero stati presentati sabato 27 marzo, quando la donna nata a Puerto Colombia, (Atlántico), è uscita in un bar nel quartiere Restrepo di Bogotá, con due divise dell'istituzione che facevano parte della stessa specialità.

La motovedetta ha presentato la denuncia pubblica attraverso i suoi social network. Così è iniziata la storia di quella notte: «Fin da piccolo il mio sogno più grande era quello di fare il poliziotto. Grazie ai miei genitori, sono riuscito a realizzare quel grande sogno, ma oggi si stanno realizzando esattamente otto giorni di tragedia totale».

Una volta al bar, lei e i due agenti della Polizia Nazionale hanno bevuto una bottiglia di whisky, mentre parlavano normalmente. Dopo qualche tempo all'interno dello stabilimento, la donna perde la memoria e finisce sdraiata su una piattaforma vicino al luogo.

Lo ha affermato la madre della presunta vittima, al quotidiano El Heraldo di Barranquilla: «È finita in una strada, c'è un video in cui gli agenti di polizia, i suoi compagni, le gridavano volgarità. Dopo di che hanno chiesto un taxi e l'hanno portata nell'appartamento dove vive ed è lì che sono avvenuti gli abusi», ha raccontato la madre.

Nella sua denuncia pubblica, la donna in uniforme ha scritto: «nessuno sa cosa ho vissuto e onestamente non voglio che nessun altro lo viva, oggi ho deciso di renderlo pubblico, con l'intenzione che qualcuno possa aiutarmi, ho molta paura, paura di tutto ciò che potrebbe accadere a me e alla mia famiglia», ha detto.

«Dal 27 marzo 2022 non sono riuscito a dormire, per niente, ho perso l'appetito e tutto perché due persone che consideravo amiche all'epoca, mi violentavano. E non ero da biasimare», ha proseguito.

Domenica, quando si è svegliata nuda e senza alcun ricordo, l'agente ha saputo che era stata violentata. «Non capisco come possano essere capaci di essere collaboratori. Anche agenti di pattuglia! Né capisco come la stessa polizia, che amo così tanto, non mi aiuti ad accelerare un processo in modo che possano pagare per quello che hanno fatto. Ho davvero bisogno di aiuto. Non ce la faccio più», ha finito di scrivere.





CONTINUA A LEGGERE: