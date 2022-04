Gabriel Quadri si è precipitato contro Ebrard di Qatar Airways: «Un altro errore della cancelleria»

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2022.- Gabriel Quadri, diputado del PAN, ofreció una conferencia de prensa donde invitó a personas afectadas en los conflictos del crimen organizado en el estado de Chiapas. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Dopo il capo del Ministero degli Affari Esteri (SRE), Marcelo Ebrard si è recato in paesi del Medio Oriente in cerca di investimenti e al suo ritorno ha assicurato attraverso i suoi social network che la compagnia aerea del Qatar avrebbe avuto voli dal controverso Aeroporto Internazionale Felipe Angeles (AIFA).

Tuttavia, l'operatore storico è stato negato dalla società che ha assicurato a Reuters che non vi era alcun piano da parte della compagnia per stabilire voli dall'AIFA.

Ciò ha causato il malcontento e il chiarimento del cancelliere che ha assicurato che i negoziati con la compagnia aerea sarebbero stati presto stabiliti formalmente.

Ecco perché il controverso deputato del Partito di Azione Nazionale (PAN), Gabriel Quadri de la Torre, che è stato uno dei detrattori del governo di Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha preso posizione contro questo fatto.

Qatar Airways desmintió al secretario de Relaciones Exteriores por asegurar que la aerolínea volaría desde el AIFA (REUTERS/Fadi al-Assaad) REUTERS

Il deputato blu e bianco, che è rimasto attivo attraverso il suo account Twitter, ha commentato che la cancelleria era dedicata solo a un viaggio turistico in Medio Oriente e che quello che avevano affermato sulla compagnia aerea era solo un altro «errore».

Ebrard si è recato in India, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti con l'intenzione di attirare investimenti in Messico.

Ma in Qatar, questi negoziati sono stati fatti per stabilire una hotline di viaggio per la Coppa del Mondo che si terrà alla fine dell'anno a causa dell'elevata domanda di viaggi che si verificherà in quelle date.

Dopo diversi giorni di completo silenzio, la compagnia aerea ha dichiarato che «non ha intenzione di iniziare a operare all'aeroporto internazionale Felipe Angeles, Città del Messico».

Poco dopo, hanno rilasciato un altro chiarimento in cui hanno assicurato che ci sono state «discussioni informali» sui voli per Città del Messico con il governo messicano e che «entrambe le parti rimarranno in stretto contatto sulla questione». Tuttavia, non hanno specificato quando si sarebbero svolte tali discussioni.

El Aeropuerto ha sido criticado por el bloque opositor, entre ellos Gabriel Quadri (REUTERS/Luis Cortes) REUTERS

L'AIFA è stata criticata perché ha solo sei voli all'interno del territorio nazionale e un volo internazionale per il Venezuela con la linea Aerobus. Sebbene abbiano assicurato che nella seconda metà del 2022 ci saranno voli per gli Stati Uniti.

Queste dichiarazioni, oltre ai problemi idrici, alle poche piste in funzione e al design dell'aeroporto, sono state utilizzate contro il progetto e sono state utilizzate dallo stesso Quadri, che ha più volte affermato di aver assicurato che se diventerà presidente chiuderà il Santa Lucia aeroporto.

Il deputato ha anche fatto diversi commenti contro l'AIFA, uno dei progetti di punta di AMLO e l'ha etichettata come una centrale elettrica avionera. Ha anche detto che riprenderà la costruzione dell'aeroporto internazionale del New Mexico (NAIM) sul lago Texcoco.

A seguito di queste dichiarazioni del deputato, si è parlato dei suoi «reali» interessi nella riapertura del NAIM, perché quando il progetto era in fase di sviluppo negli ultimi sei anni, aveva contratti nello sviluppo urbano.

Di fronte a questa situazione, Quadri ha solo menzionato di aver lavorato in precedenza nel settore privato e ha osservato che invece López Obrador non aveva mai lavorato.

CONTINUA A LEGGERE: