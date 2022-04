«Erotic lines»: la serie olandese sulla scoperta negli anni ottanta

«Erotic lines» ricostruisce gli anni della fine della Guerra Fredda e l'emergere di hotline. (Netflix)

Una serie diversa che ci mostra da vicino la realtà dei giovani nel 1987 ad Amsterdam: Erotic lines. Basato su 06‑Cowboys, un libro di Fred Saueressig che racconta l'ascesa delle hotline per le chiamate sessuali negli anni '80, è una delle ultime uscite di Netflix.

Il personaggio centrale di questa fiction è una studentessa di psicologia, Marly Salomon (interpretata da Joy Delima), che decide di accettare un lavoro part-time presso Teledutch, la compagnia dei fratelli Frank (Minne Koole) e Ramon Stigter (Chris Perters). Hanno creato la prima delle linee erotiche in Europa, che in seguito si sarebbe espansa in tutto il mondo.

Questi fratelli diventano milionari, perché il business fa miracoli. Nel frattempo. Marly è immersa in una cataratta di emozioni e non sa bene come collocare il suo lavoro nella sua vita. Come vivi la tua sessualità mentre lavori in un'azienda direttamente collegata ai desideri sessuali di altre persone dietro una linea telefonica? Il processo di trasformazione che subirà la giovane donna è la chiave per comprendere l'intensità di questa serie.

Immergersi in linee erotiche ci invita a comprendere quel momento di esplosione di giovinezza ad Amsterdam, che ha vissuto un intenso periodo di esplorazione alla fine della Guerra Fredda. È stata proprio quella città a fondare questa nuova generazione che avrebbe vissuto esperienze simili nel resto del continente. Non solo per quanto riguarda la scoperta sessuale ma anche per una nuova droga che sarebbe arrivata per restare, l'estasi, e la rivoluzione che ha coinvolto nuovi generi musicali come la house, uno stile completamente diverso da qualsiasi cosa ascoltata finora.

La serie è creata da Pieter Bart Korthuis ed è diretta da Tomas Kaan e Anna van der Heide. Il cast è completato da Joes Brauers, Julia Akkermans, Charlie Chan Dagelet, Abbey Hoes e Benja Bruijning tra gli altri.

