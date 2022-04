Epigmenio Ibarra ha battuto Ciro Murayama per il tweet cancellato sulla revoca del mandato: «Non hanno autorità morale»

Il produttore Epigmenio Ibarra si è lanciato contro il direttore del National Electoral Institute (INE), Ciro Murayama, dopo aver condiviso un thread su Twitter attraverso il suo account ufficiale che ha cancellato pochi istanti dopo.

Questo commento parlava dell'analisi della domanda che sarebbe arrivata nella revoca del mandato, che ha equiparato a quanto accaduto con il Industry Act elettrico.

Da quando l'approvazione del disegno di legge presentato dal ministro Pardo Rebolledo in cui ha proposto di dichiarare l'invalidità della frase «o rimanere alla presidenza della Repubblica fino alla fine del suo mandato» è stata discussa nella Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN).

Nella pubblicazione del consigliere è stato detto che il voto dei ministri è rimasto lo stesso di mercoledì scorso quando la LIE è stata convalidata, poiché 7 hanno votato a favore dell'invalidità, mentre 4 degli 11 ministri lo hanno ratificato.

Este era el tuit borrado (Foto: @epigmenioibarra)

Tuttavia, il post è stato cancellato dal consulente pochi istanti dopo la sua pubblicazione. Ma ciò non ha impedito a Ibarra di fare uno screenshot in cui è possibile vedere la prima parte del thread.

Insieme alla pubblicazione ha aggiunto l'immagine della presunta pubblicazione. Ore dopo ha dichiarato: «Il tweet cancellato da Ciro Murayama oggi non è stato stupido, è stata una provocazione audace».

Va notato che i membri dell'INE, in particolare il suo consigliere alla presidenza Lorenzo Córdova e Ciro Murayama, sono stati individuati da diversi attori politici che difendono il governo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), come sabotatori della revoca del mandato. Tra questi, lo stesso Ibarra.

Epigmenio ha criticado en diversas ocasiones al consejero del INE (foto: @epigmenioibarra)

Sono stati persino collegati a partiti di opposizione come il National Action Party (PAN), il Rivoluzionario Istituzionale (PRI) e il Movimento Cittadino (MC), come hanno fatto ha offerto conferenze e conferenze con questi banchi, soprattutto con i blu e i bianchi.

D'altra parte, Ciro Murayama è stato anche diffamato dal produttore e proprietario di Argos Comunicación per aver partecipato a un colloquio con Victor. Trujillo in cui ha parlato dell'importanza dell'Istituto come arbitro della democrazia.

In quell'occasione, il regista e forte difensore della Quarta Trasformazione (Q4) ha ironicamente descritto il consigliere come «il patiño del clown».

(foto: @CiroMurayamaINE)

Infine, Ibarra ha affermato e sostenuto le dichiarazioni del capo del governo, Claudia Sheinbaum Pardo, che ha affermato che i consiglieri odiano la partecipazione del popolo.

Oggi, con il suo tweet cancellato, Ciro Murayama ha confermato ciò che Claudia ha detto mercoledì: «Diciamo ad alcuni membri dell'INE che non hanno alcuna autorità morale. Sullo sfondo odiano la partecipazione delle persone, l'idea di un popolo libero e partecipativo», ha approvato il regista relativo al quarto trimestre.

Allo stesso modo, il partito delle ciliegie ha scritto attraverso i suoi social network che «il consigliere @CiroMurayamaINE, ha già aderito a qualche partito politico o vuole ancora ingannare la gente presentandosi come «imparziale» e democratica? Post scriptum Eravamo impazienti di leggere il ma lui l'ha cancellato. Le persone non sono stupide. Fuori le maschere».

Tuttavia, in questa occasione il consigliere ha risposto dicendo «Non preoccuparti, non preoccuparti, riprenderemo altre questioni lunedì » e ha detto, d'altra parte, ha detto che ci sarebbero state abbastanza scatole per la consultazione.

CONTINUA A LEGGERE: