Elon Musk ha suggerito che Tesla si dedicherà all'estrazione del litio se non ne abbasserà il costo

L'uomo d'affari americano Elon Musk ha suggerito questo venerdì che Tesla, la sua azienda di veicoli elettrici di lusso, sarà impegnata nel business dell'estrazione e della raffinazione del litio se non si ridurrà il costo di questa materia prima necessaria per fabbricare le batterie.

Musk, molto appassionato di usare il social network Twitter per commentare notizie e condividere le sue idee, ha fatto eco questo venerdì a una serie storica di dati sul prezzo del litio, che è salito alle stelle nell'ultimo decennio e soprattutto dall'inizio della guerra in Ucraina.

«Il prezzo del litio è salito a livelli pazzeschi! Tesla potrebbe davvero dover dedicarsi all'estrazione e alla raffinazione direttamente su larga scala, a meno che i costi non migliorino «, ha affermato l'uomo più ricco del mondo, osservando che il metallo è «quasi ovunque» nel mondo.

Più tardi, nello stesso thread di messaggi, ha menzionato le riserve di litio del Nevada, le più grandi conosciute negli Usa, e ha assicurato che Tesla «ha alcune idee fresche sull'estrazione e la raffinazione sostenibili del litio», senza andare oltre.

Come altre materie prime, dal grano al nichel, il litio è diventato più costoso dall'invasione russa dell'Ucraina, e solo nell'ultimo anno il suo prezzo è aumentato del 480%, secondo i dati di Benchmark Mineral Intelligence citati dalla CNBC.

Non è la prima volta che Musk mostra interesse per l'idea di estrarre questo metallo chiave per le batterie dei veicoli elettrici, sebbene negli ultimi anni la società si sia concentrata sulla firma di accordi con produttori esterni.

Il miliardario americano Elon Musk è recentemente salito per la prima volta alla posizione dell'uomo più ricco del mondo nella Forbes List del 2022, che gli calcola una fortuna di 219 miliardi di dollari.

Musk era già secondo in quella lista quando è stato realizzato nel 2021, ma quest'anno sale in cima al podio sopra, in quest'ordine, l'americano Jeff Bezos (fondatore di Amazon, stimato 171 miliardi), il francese Bernard Arnault (Louis Voutton, 151 miliardi) e l'anche americano Bill Gates (Microsoft, 129 miliardi).

Musk, creatore dell'auto elettrica Tesla, viene presentato da Forbes come l'uomo che «ha rivoluzionato i trasporti, sia sulla terra con Tesla che nello spazio attraverso il produttore di razzi SpaceX».

Musk era di nuovo nei notiziari per aver annunciato il suo ingresso nel consiglio di amministrazione di Twitter, dopo che ieri aveva annunciato che stava acquisendo il 9,2% delle azioni della società; l'annuncio ha innescato le azioni di Twitter al New York Stock Exchange del 7,3 per cento.

L'uomo d'affari, nato in Sudafrica e detentore di nazionalità sudafricana, canadese e americana, è considerato uno degli imprenditori più visionari ma allo stesso tempo più controversi, soprattutto a causa della sua iperattività sui social network dove ama commentare molteplici questioni che vanno oltre la politica corretta.

(Con informazioni fornite da EFE)

