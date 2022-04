'Checo' Pérez partirà terzo nel GP d'Australia; Leclerc era in pole position

La sessione di qualifiche si è svolta al Gran Premio d'Australia in cui l'ordine di partenza è stato deciso nella gara di domenica. Il messicano Sergio Perez ha segnato il terzo miglior tempo della giornata subito dietro al compagno di squadra della Red Bull Racing Max Verstappen e al pilota della Ferrari Charles Leclerc, che ha conquistato la pole position per il cronometro in 1:17 .868.

Il terzo fine settimana di attività nella stagione di Formula 2022 è già in corso. Dopo due anni di assenza dal calendario della massima serie, l'Albert Park Circuit di Melbourne è l'attuale scenario per una gara promettente. La disputa tra le squadre austriache e italiane è già previsto un nuovo capitolo. I numeri impongono che in qualifica la Rosso Corsa abbia due vittorie, per uno dei Tori.

Nonostante le preoccupazioni che esistono da Checo riguardo alla configurazione dell'RB18, il pilota è stato in grado di rimanere nelle prime posizioni. Dopo la fine del secondo allenamento libero, il tapatio ha espresso la sua incertezza sulle prestazioni della sua auto assicurando che « alcune cose non funzionano come previsto». Alla fine, è riuscito a fare la sua partenza in gara dalla seconda linea.

«La terza posizione è un buon inizio per domani. Speriamo di poter dare una buona gara ai tifosi», ha detto Perez una volta terminate le qualifiche. L'Australia è il paese in cui Checo ha fatto il suo debutto nella massima categoria del motorsport.

L'ordine in griglia era quindi il seguente: Leclerc primo con 1:17 .868; Verstappen secondo con +0,286; Perez terzo con 0,372; Lando Norris quarto con 0,835; Lewis Hamilton quinto con 0,957; George Russell sesto con +1,065; Daniel Ricciardo settimo con 1.164; Esteban Ocon ottavo con +1.193; Carlos Sainz Jr nono con +1.540, e infine Fernando Alonso in decima posizione (non ha stabilito il tempo a causa di un incidente, ma quando si è qualificato per la Q3 ha ottenuto il posto in automatico).

Il resto dei piloti sono stati organizzati in questo modo: Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi, Alexander Albon e Lance Stroll. Hanno completato la griglia.

La giornata delle attività è stata segnata dai vari incidenti avvenuti. Stroll e Latifi hanno inscenato uno scontro in Q1 che li ha lasciati entrambi fuori concorso. Anche gli ex campioni Vettel e Alonso sono finiti fuori dalla linea.

GP d'Australia 2019:13° posto con Racing Point.

GP d'Australia 2018:11° posto con la Force India.

GP d'Australia 2017:7° posto con la Force India.

GP d'Australia 2016:13° posto con la Force India.

GP d'Australia 2015:10° posto con la Force India.

GP d'Australia 2014:10° posto con la Force India.

GP d'Australia 2013:11° posto con la McLaren.

GP d'Australia 2012:8° posto con la Sauber.

GP d'Australia 2011: squalificata con la Sauber.

