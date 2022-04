César Hildebrandt: «Il ripudio popolare delegittima Castillo, l'ombra del presidente e il conato del parlamento»

A demonstrator waves a Peruvian flag during a protest against Peru's President Pedro Castillo after he had issued a curfew mandate which was lifted following widespread defiance on the streets, as protests spiraled against rising fuel and fertilizer prices triggered by the Ukraine conflict, in Lima, Peru April 5, 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

Questa è stata una delle settimane più critiche per il mandato di Pedro Castillo. Oltre a uno sciopero dei trasporti a causa degli alti prezzi del carburante, è stato aggiunto un coprifuoco a sorpresa a Lima e Callao che migliaia di persone hanno sfidato con una marcia contro il governo.

Il giornalista César Hildebrandt ha fatto riferimento a questa situazione nella sua sezione «Matices» del settimanale «Hildebrandt nei suoi tredici anni». Nella sua rubrica «La fine della storia», l'opinion leader ribadisce che la soluzione pacifica a questa situazione è che il presidente si dimetta, come richiesto settimane fa. La tua partenza è un'opzione imperativa. L'altra alternativa è la violenza, il caos, la rabbia che unisce persone e folle.

Afferma che la vicepresidente Dina Boluarte deve assumere un breve governo di transizione che chieda elezioni generali dell'Esecutivo e del Congresso.

Egli sostiene che per affrontare una situazione come quella attuale, era necessario un governo efficace. Richiedeva un leader per prendere decisioni, ma Castillo è stata una delusione costante. «Non è che ci manchi un governo all'altezza della situazione. Il grosso problema è che non abbiamo nemmeno un governo. Non è possibile chiamare questo consiglio di persone scoraggiate e irresponsabili «potere esecutivo» guidato da un uomo che cita le autostrade di Hitler come esempio di pianificazione», afferma Hildebrandt.

Per il giornalista, è impossibile aspettarsi che Castillo faccia le cose per bene, a causa del suo narcisismo, ignoranza e cattiva compagnia «(Cerrón, soprattutto, che è il suo covid) lo trascinano nell'abisso. Le sue carenze percettive deturpano il paesaggio».

Indica che Castillo è l'uomo che è stato eletto, senza frode o macchia, presidente della Repubblica «che ci ha salvato dalla malavita fujimorista che l'ala destra, testarda come un mulo, stava ancora una volta risolvendo. L'anti-fujimorismo ha votato per lui e il rifiuto del neoliberismo noioso e fasullo ha completato il compito».

NESSUNA SCUSA

Hildebrandt ritiene che sia doloroso che un governo di origine popolare finisca così e afferma anche che c'è stata una cospirazione mediatica contro di esso. Ma questo non giustifica le sue azioni. Fa come esempio il governo messicano di Andrés Manuel López Obrador, che si è confrontato con l'esercito della stampa e della televisione di destra. E nonostante il fatto che affronti feroci conferenze stampa, conserva il 66% del sostegno popolare dopo quattro anni di governo e sta per sottoporre la permanenza del suo regime a un referendum.

Traccia un altro parallelo con l'ex presidente cileno Salvador Allende, per il quale la stampa ha reso la vita impossibile. Ma anche nell'anno della sua morte, Allende vinse le elezioni.

«Non esiste un complotto di destra che possa distruggere un governo che è veramente sostenuto dal popolo. L'ala destra filo-nazista del Cile ha dovuto bombardare La Moneda e costringere Allende al suicidio per liberarsi di un governo che ha mantenuto il suo sostegno imbattuto.

Questo non è il caso di Pedro Castillo», dice.

Sostiene invece che il compito di porre fine a Castillo era opera di se stesso. «Ogni giorno, in ogni momento, con ogni presenza, il Presidente della Repubblica ci ha dimostrato con entusiasmo la brevità della sua portata, la natura letale della sua nullità, la sua terrificante vocazione al nonsense, l'argomento spettrale con cui ha formulato la sua inintelligibilità.

È tempo di dire, dalla dignità dei cittadini, che questo deve finire», sottolinea.

CONTINUA A LEGGERE: