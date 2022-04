Carla Giraldo esprime la sua opinione sulla nuova 'MasterChef Celebrity': «Mi sarebbe piaciuto competere con Ramiro e Tatán»

La nuova puntata di «MasterChef Celebrity Colombia» ha iniziato a essere sviluppata sullo schermo dal 21 febbraio e, durante questo periodo, è già stato possibile mostrare chiaramente quali sono i punti di forza e di debolezza culinaria di ciascuno dei famosi partecipanti di questa stagione. D'altra parte, se parliamo delle celebrità vincitrici di questo reality show gastronomico finora, la più recente è stata Carla Giraldo, nell'edizione del programma vista nel 2021.

Ora, dai suoi social network, l'attrice ha nuovamente messo sul tavolo il tema di «MasterChef Celebrity», ma questa volta per rispondere ad alcune delle domande che i suoi follower le hanno inviato sulla stagione in corso. Ad esempio, un utente ha espresso la sua curiosità di sapere cosa ne pensa di questa nuova edizione del reality show.

«Penso di amarlo, penso che ci siano persone molto simpatiche, penso che se sono così amichevoli è perché nessuno la prende sul personale, allora è troppo bello», ha fatto parte della sua risposta su questo punto.

Ma senza trascurare questa linea tematica, la paisa ha anche reso conto dei partecipanti con i quali avrebbe voluto essere in competizione se fosse successo: «... Mi sarebbe piaciuto competere con Ramiro Meneses e Tatán, avrei dato tutto... per farli uscire, ovviamente, lo sanno».

Ramiro Meneses (attore/regista) e Tatán Mejía (motociclista) sono due delle figure nazionali dello spettacolo di questa stagione che sono in vantaggio in termini di gastronomia rispetto agli altri colleghi. Sebbene non siano mancati nemmeno i loro inciampi, entrambi portano il sigillo di essere bravi cuochi, creativi e con tutto ciò che è necessario per rimanere in piedi nel programma televisivo di realtà.

Ora, tornando al tema di Carla Giraldo, l'attrice è stata interrogata anche dal partecipante che aveva come preferito in questa 'Celebrità di MasterChef', tuttavia, ha preferito non dare il nome, anche se ha mostrato l'elenco di coloro che potevano vincere per lei: «Ti darò la mia top 5, Ramiro Meneses , ovviamente, Tatán, Aida Morales, Manuela Gonzalez».

Dopo, ha dimostrato che gli mancava un concorrente per completare il suo top, ma non ha finito la sua risposta.

Carla Giraldo dà la sua opinione sulla nuova stagione di 'MasterChef Celebrity Colombia'

Ramiro Meneses (attore e regista), Natalia Ramirez (attrice), Manuela Gonzalez (attrice), Isabella Santiago (attrice venezuelana), Tostao (cantante), Tatán Mejia (motociclista), Aida Morales (attrice), Aco Pérez (attore), Carlos Baez (attore), Aida Bossa (attrice e cantante), Cristina Campuzano (attrice), Pampuzano (attrice) Ospina (comica), Estiwar G (influencer) e Chicho Arias (comico).

Da parte loro, l'elenco degli eliminati è già incluso: Luis Eduardo Arango (attore), Martín Karpan (attore argentino), Lady Noriega (attrice e cantante), Jair Romero (attore), María Teresa Barreto (attrice), Carolina Gómez (ex regina e attrice) e Corozo (trovatore), nel loro rispettivo ordine.

Per quanto riguarda questo formato di celebrità che si sviluppano come partecipanti, il reality show gastronomico è già alla sua quarta puntata.

