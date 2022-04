Camila Osorio ha giocato infortunata nel WTA 250 di Bogotà, è rimasta in campo per chi è andato a trovarla

Camila Osorio è stata eliminata in semifinale del WTA 250 a Bogotà dalla tennista brasiliana Laura Pigossi in due set con parziali 7-5 e 7-6 (1). La tennista in una conferenza stampa ha assicurato che per tutta la settimana ha trascinato un problema muscolare nel tendine della coscia della gamba sinistra, che non le ha permesso di essere in piena condizione durante la competizione.

Nel dialogo con i media, la cucuteña ha confermato che l'infortunio subito durante Indian Wells non è riuscito a guarire al 100%, quindi la sua prestazione nella Coppa Colsanitas è stata influenzata. Questo è il motivo per cui Osorio Serrano ha dovuto terminare la partita chiedendo assistenza medica e modificando il suo servizio:

Nonostante la tristezza per l'eliminazione, Maria Camila ha ringraziato coloro che sono venuti al Central Court del Country Club e l'hanno acclamata durante la settimana del torneo. Inoltre, ha assicurato che è stato grazie a loro che è rimasto in campo e ha smesso di andare in pensione:

La racchetta numero uno della Colombia nel ramo femminile, ha detto che continuerà a lavorare per migliorare la sua condizione fisica per essere all'altezza dei principali tornei del mondo. Tuttavia, non ha nascosto quanto sia complicato rimanere mentalmente forti in circostanze come quella vissuta a Bogotà:

Infine, Maria Camila Osorio ha confermato che non sarà presente alla Billie Jean King Cup dove la Colombia parteciperà dal 13 al 16 aprile in Ecuador. Le rivali della squadra colombiana sono Argentina, Brasile e Guatemala. La delegazione di tennisti del caffè affronterà i propri coetanei continentali su campi di cemento per una quota negli spareggi della competizione che si giocherà l'11 novembre, ancora da confermare:

Le prossime gare di Maria Camila saranno in Europa, tuttavia, il suo ritorno in tribunale dipenderà dagli esami che verranno effettuati nei prossimi giorni per determinare il grado del suo infortunio e conoscere anche il tempo di disabilità. La finale del WTA 250 a Bogotà sarà tra la brasiliana Laura Pigossi e la tedesca Tatjana Maria, entrambe del tavolo di qualificazione.

