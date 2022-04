Bivol si arrese al livello di Canelo Álvarez: «Uno dei migliori al mondo»

È iniziato il conto alla rovescia per uno degli scontri più importanti della carriera di Saúl Canelo Alvarez. Un mese dopo il combattimento, sia lui che Dmitry Bivol hanno intensificato la loro preparazione per arrivare nelle migliori condizioni. Mentre il pugile russo ha un leggero vantaggio per combattere nella divisione peso che ha dominato la maggior parte della sua carriera, ha riconosciuto che il suo avversario è uno dei migliori al mondo.

«Prima di tutto, è uno dei migliori combattenti al mondo e lo rende più sicuro e, in secondo luogo, è un pugile molto esperto», ha detto davanti ai microfoni del mezzo TUDN.

La straordinaria striscia che ha dimostrato durante il 2021, quando ha vinto tutte le cinture da 168 libbre, è stata sufficiente a farlo considerare come la migliore sterlina per sterlina, secondo la rivista The Ring. Tuttavia, sebbene non abbia gli stessi riflettori, Bivol è stato responsabile della costruzione di una solida carriera professionale che ha portato più della metà dei personaggi che ha affrontato sulla tela, un'area che gli dà punti a favore.

Il combattente russo ha condiviso alcuni frammenti del suo allenamento e ha già accennato alla tecnica raffinata che ha un mese dopo aver affrontato Canelo Álvarez

«Questo è il momento migliore perché ho 31 anni. Sento il mio corpo in buona forma e ho abbastanza esperienza per essere un pugile professionista», ha riconosciuto.

La fiducia che ha dimostrato non c'è da meravigliarsi. Dal suo debutto nel novembre 2014, Bivol ha recitato in 19 combattimenti. Non ha mai toccato la tela e non ha conosciuto la sconfitta. La sua efficacia quando si tratta di dare knockout è del 57,89%, poiché in 11 occasioni ha vinto con il cloroformio. Inoltre, è stato il monarca della World Boxing Association (WBA) per sei anni.

Al quarto posto nella sua storia c'è un pugile messicano, cioè Felipe Romero, un personaggio che ha affrontato nell'agosto 2015 e contro il quale ha vinto il titolo d'argento del World Boxing Council (WBC) nella categoria dei pesi massimi leggeri. Un anno dopo ha vinto il titolo provvisorio WBA nelle 175 sterline e, da allora, ha realizzato 10 difese di successo.

Canelo Álvarez fue reconocido por Bivol como uno de los mejores del mundo (Foto: Joe Camporeale/REUTERS) USA TODAY Sports

Con la stragrande maggioranza del record a suo favore, Bivol esporrà il suo scettro per l'undicesima volta contro un personaggio che è già stato campione dei pesi massimi leggeri. A differenza di Sergey Kovalev, Canelo Alvarez affronterà un rivale su un piano più paritario. Entrambi hanno la stessa età e hanno dimostrato l'enorme potenza dei loro guanti in ciascuna delle categorie in cui sono entrati.

«Sai, non penso molto alla lotta. Devo solo fare il mio lavoro e quello che ho allenato ogni giorno (...) Quando ho saputo dal mio allenatore che la lotta era al 100% contro di lui (Canelo Álvarez), ero pronto ad ascoltarlo. È normale», ha detto Bivol con sicurezza.

Contrariamente alle aspettative di vari esperti e fan, Canelo Álvarez ha rifiutato di imporre due clausole che gli avrebbero dato un certo vantaggio su Dmitry Bivol. In primo luogo, non voleva accettare la condizione del peso concordato, cioè che entrambi i pugili soddisfacevano un peso intermedio tra le categorie per godere delle stesse possibilità di vittoria.

La pelea de Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol se disputará el 7 de mayo (Foto: Twitter/@Canelo)

«Dmitry Bivol non è un enorme 175. Avrei accettato qualsiasi cosa da 171 (sterline) in poi. Abbiamo avuto queste conversazioni con Eddy Reynoso e Canelo, che hanno detto, 'Nessun peso in mezzo. Se questo sarà per il titolo da 175 sterline lo sarà», ha detto Eddie Hearn su The DAZN Big Show.

L'altra condizione che ha negato era la clausola di reidratazione. Consiste nel fatto che un pugile non può guadagnare più di un peso prestabilito, dopo aver soddisfatto la bilancia e prima del combattimento, attraverso il consumo di acqua. Con queste condizioni, Canelo cercherà di colpire un colpo di autorità il 7 maggio quando cercherà di battere Bivol nella sua categoria naturale.

