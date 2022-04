Álvaro Morales ha inveito contro Pumas e Alan Mozo: «Non hanno un livello di Prima Divisione»

Il 5 aprile, Pumas ha sorpreso con una clamorosa vittoria su Cruz Azul nelle semifinali della Concacaf Champions League, dove hanno vinto 2-1 a Ciudad Universitaria e hanno persino lasciato infelice un settore dei tifosi, poiché il punteggio potrebbe essere superiore a quello mostrato sul campo.

Nonostante il trionfo, non ha convinto affatto è stato Álvaro Morales, l'analista di ESPN che ha inveito contro la squadra varsity e ha persino osato nominarli come una squadra indegna di essere sul circuito superiore, perché ha giustificato la loro vittoria agli errori della macchina.

«Hanno giocato molto bene nei primi minuti (Pumas), ma perché Cruz Azul ha permesso loro di farlo. Non era una virtù di Pumas, era un difetto della Cement Machine, che quando premeva e quando Reynoso ha apportato le giuste modifiche, ha dimostrato, ancora una volta, che Pumas non ha il livello della Prima Divisione del calcio messicano».

Si è anche scagliato contro Alan Mozo

Alan Mozo tuvo un partido destacado en la semifinal de la Concachampions (Foto: Instagram/@alan_mozo)

«Tanto che mi dicono che Alan Mozo dovrebbe far parte della nazionale... Quando una squadra centra, centra e centra, qualche tiro può cadere in porta, soprattutto quando un difensore come Pablo Aguilar scivola. Ma dove è caduto il gol di Cruz Azul? Sì, di Alan Mozo. Non ti emozionare, quell'obiettivo che hai permesso alla Macchina, sì, corna, pumitas, significa la tua tomba. Non si qualificheranno», ha detto il commentatore.

Questa critica è stata lanciata prima della partita tra Pumas vs Puebla, dove gli studenti universitari sono arrivati da dietro e hanno salvato il pareggio 2-2 allo stadio Cuauhtémoc; tuttavia, la partita è stata segnata da un nuovo errore dell'ala destra della squadra auriazul, in quanto ha facilitato il secondo punteggio da Puebla.





*Informazioni in fase di sviluppo