Almeno 6.600 civili sono stati salvati attraverso corridoi umanitari

Le autorità ucraine hanno riferito che venerdì 6.665 civili sono stati evacuati dai corridoi umanitari e hanno assicurato che otto autobus di evacuazione sono stati trattenuti per 24 ore nella città di Melitopol.

In particolare, 5.158 cittadini hanno utilizzato il corridoio Mariupol e Berdyansk con i propri mezzi di trasporto per raggiungere la città di Zaporizhzhia, secondo il vice primo ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, Irina Vereshchuk.

Di questo totale, 1.614 erano civili di Mariupol e 3.544 da regioni di Zaporizhzhia come Pologi, Vasylivka, Berdyansk, Tokmak, Melitopol, Energodar, Orejov, Huliaipole, come affermato in una dichiarazione del Ministero della Reintegrazione.

Il vice primo ministro ucraino ha anche indicato che 1.507 persone sono state evacuate da città come Lysychansk, Severodonetsk, Rubizhne, Kreminna e il villaggio di Gorske, secondo la suddetta dichiarazione.

Inoltre, sabato «proseguiranno i lavori sul corridoio umanitario per Mariupol e le città bloccate della regione di Zaporizhzhia, nonché sull'evacuazione delle persone dalle città della regione di Luhansk».

Per quanto riguarda gli otto autobus bloccati, Vereshchuk ha osservato che le autorità stanno «negoziando per restituire questi autobus e fornire l'opportunità, in base agli accordi, di evacuare i residenti locali».

«Si lasciano collaborare con la potenza occupante (chiamiamola così), per decidere chi deve andare dove e chi no, dove raccogliere gli aiuti umanitari, quando confiscare gli autobus sulla strada dove opera il corridoio umanitario», ha denunciato.

Vereshchuk ha aggiunto che i corridoi sono stati allestiti in conformità con il diritto umanitario, quindi «tutto ciò che viene fatto durante l'operazione e il regime di quel corridoio è considerato una grave violazione del diritto internazionale». «Tutte le tue azioni verranno registrate!» , ha avvertito.

ATTACCO A KRAMATORSK

Almeno 50 persone sono state uccise, tra cui quattro bambini, e altre 100 sono rimaste ferite questo venerdì in un attacco missilistico alla stazione di Kramatorsk, città nell'est dell'Ucraina, dove centinaia di persone stavano aspettando un treno per lasciare la regione.

«Più di 30 persone sono state uccise e più di 100 sono rimaste ferite dopo un lancio di razzi alla stazione (...) Questo è un attacco deliberato «, ha detto a Telegram Oleksander Kamyshin, capo della compagnia ferroviaria ucraina Ukrzaliznytsia.

Pochi istanti dopo, i servizi di soccorso hanno riferito che ci sono stati almeno 50 morti.

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha detto venerdì che si aspetta una «forte risposta globale» da parte delle prime potenze mondiali in seguito all'attacco russo alla stazione ferroviaria nella città ucraina di Kramatorsk, nella regione di Donestk.

«Come il massacro di Bucha, come molti altri crimini di guerra russi, l'attacco missilistico a Kramatorsk deve essere una delle accuse nei tribunali (internazionali), cosa che sicuramente accadrà», ha detto il presidente ucraino nel suo discorso serale, secondo un comunicato presidenziale.

Zelensky ha detto che ci sarà uno sforzo mondiale per stabilire cosa è successo «minuto per minuto» durante l'invasione russa dell'Ucraina. «Chi ha fatto cosa, chi ha dato gli ordini. Da dove viene il missile, chi lo trasportava, chi ha dato l'ordine e come è stato coordinato l'attacco», ha aggiunto il presidente, avvertendo che «la responsabilità è inevitabile».

«I propagandisti statali russi avevano tanta fretta di trasferire la responsabilità dell'attacco alle forze ucraine che hanno accidentalmente incolpato la Russia», ha detto, aggiungendo che l'agenzia di stampa russa Sputnik ha riferito che l'attacco «era stato inflitto mentre i missili erano ancora in aria».

(Con informazioni di Europa Press)

