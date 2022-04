Acapulco accoglie i visitatori a Pasqua con operazioni speciali

ACAPULCO, GUERRERO, 17ABRIL2019.- Un soldado realiza un recorrido en la playa Tamarindos como parte del operativo de seguridad a turistas por las vacaciones de Semana Santa. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM

In occasione di ricevere i visitatori nel migliore dei modi a Pasqua, il governatore Evelyn Salgado Pineda ha dato la bandiera di Operational Security Start questo venerdì delle festività natalizie per le destinazioni turistiche di Guerrero. La presidente municipale Abelina López Rodríguez ha assicurato un full house per il porto durante il periodo delle vacanze. Sulle strade principali dello stato sono stati schierati elementi dell'esercito e della marina, oltre alla polizia anti-blocco.

Salgado Pineda ha commentato dalla spianata del Centro Internazionale di Acapulco: «Oggi che stiamo iniziando questa operazione insieme alle istituzioni di sicurezza dei tre livelli di governo, tutti noi siamo in assoluto coordinamento, ci saranno quasi duemila elementi di tutti questi istituzioni che saranno schierate nel territorio per sostenere tutti i nostri visitatori e, naturalmente, i guerrerenses, in questa stagione delle vacanze vi assicuro che sarà storico dopo tutto questo tempo di pandemia».

A pesar de estar en semáforo verde, las autoridades piden seguir teniendo cuidado para evitar contagios. (Foto: Cuartoscuro) Carlos Alberto Carbajal | Carlos Alberto Carbajal

Ha anche affermato che è previsto l'arrivo di oltre 400mila visitatori e l'occupazione media dell'hotel di oltre il 50 percento, raggiungendo l'80 percento nei giorni di maggior traffico.

La Semar, Sedena, Guardia Nazionale, Procuratore Generale dello Stato, Segreteria di Pubblica Sicurezza di Acapulco, Stato e Protezione Civile Municipale, CAPTA, Croce Rossa, Beach Promoter, Ámbar Cross, Municipal Health, Angeles Verdes, Capitaneria di Puerto, Profeco, Capufe sono alcune delle istituzioni che sarà responsabile della sicurezza dello stato di Guerrero.

Il Sottosegretario alla Pubblica Sicurezza di Guerrero, Irving de Jesús González Sánchez, ha riferito che l'operazione sarà composta da 600 agenti in 96 pattuglie, 28 pattuglie motociclistiche, tre ATV e un veicolo blindato che sarà utilizzato principalmente ad Acapulco.

Esta es la primera vez después de dos años de cuarentena en la que se espera una buena temporada vacacional en el estado. (Foto: Cuartoscuro) Diego Simón Sánchez | Diego Simón Sánchez

Il comandante dell'Ottava Regione Navale, Julio César Pescina Ávila, ha aggiunto che il Segretariato della Marina fornirà 258 marinai, un veicolo di superficie e cinque veicoli di superficie minori, un elicottero e sei veicoli terrestri.

Da parte sua, López Rodríguez ha espresso: «A coloro che ci visitano, grazie per il vostro affetto e fiducia, ci rafforza per andare avanti, la loro tranquillità e riposo è un grande impegno per noi, stiamo lavorando duramente per garantire loro la sicurezza e le migliori condizioni, ringrazio la gente di Acapulco con tutto il cuore per la loro fiducia e per il fatto che continuiamo a camminare».

«Siamo fermamente impegnati a garantire la sicurezza di tutti i nostri visitatori, riducendo l'incidenza dell'ordine pubblico e creando l'ambiente migliore per tutti coloro che, come sempre, preferiscono visitare Guerrero», ha detto il governatore Salgado Pineda.

El funcionario municipal afirmó que se iban a seguir realizando operativos como el efectuado en la Zona Dorada. Foto: Cuartoscuro Diego Simón Sánchez | Diego Simón Sánchez

Sull'Autopista del Sol, è stata dispiegata un'operazione di sicurezza e anti-blocco; alle ore 14:00 un gruppo di studenti delle scuole normali pubbliche statali sono stati incapsulati da circa 100 Polizia antisommossa dello Stato nel Parador del Marqués a Chilpancingo per impedire loro di bloccare l'autostrada.

Durante la protesta, il traffico automobilistico è stato ridotto a una corsia e ha causato una fila di coloro che cercavano di entrare nel porto il primo giorno di vacanza.

Circa un'ora dopo, allo stand all'ingresso di Acapulco La Venta, un gruppo di persone ha cercato di bloccare l'accesso; erano parenti di pazienti che chiedevano la fornitura di medicinali negli ospedali municipali. Tuttavia, la protesta non ha avuto luogo in quanto sono stati ritirati dalla polizia anti-blocco.

