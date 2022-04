Viral su TikTok: il turista arriva a Lima ed è sorpreso di trovare un centro commerciale vicino alla spiaggia

Il Perù è una destinazione da sogno per molti turisti a causa degli splendidi paesaggi che sono diventati famose attrazioni turistiche. I punti di forza del turismo nel paese sono solitamente legati a Cusco da Macchu Picchu, Puno dal lago Titicaca o alle città del nord che attirano i surfisti sulle loro spiagge.

Per questo motivo, in molte occasioni trascuriamo quanto possa essere bella la nostra capitale per chi la vede con occhi nuovi e rimane sorpreso da cose che consideriamo comuni. Come, ad esempio, vivere in una città che ha una vista diretta sul mare. Per molti di noi che vivono a Lima, vedere il mare quando siamo sul circuito della Costa Verde, che si estende su 6 distretti, non è qualcosa di straordinario.

Tuttavia, per la viaggiatrice Allison Wolf (@wolvesandwaterfalls su TikTok) visitare Larcomar è stata una delle attrazioni del suo viaggio, definendolo il «centro commerciale più bello del mondo» per la vista diretta che ha sul mare. Nel video condiviso sul suo account TikTok, Allison è costantemente sorpresa da quanto sia vicino il mare al centro commerciale e dalla splendida vista da lì.

I COMMENTI

Mentre ci sono alcuni commenti nel video sono ironici e scherzosi perché suggeriscono di visitare quartieri non sicuri e non turistici. Altri ti hanno persino consigliato di visitare La Picaronería, che si trova vicino a Larcomar, per provare questo dolce tradizionale peruviano. Allison ha preso questa raccomandazione e poi ha caricato un video sul suo account testando i picarones e definendoli «migliori delle ciambelle».

Inoltre, altre persone hanno anche consigliato luoghi da visitare a Lima come Barranco, luoghi vicini a Larcomar in modo che tu continui a goderti il panorama e ti hanno augurato di continuare a divertirti durante il tuo soggiorno. «A Barranco ci sono caffè molto carini e ci sono parchi che si affacciano sul mare, divertiti! », «Vai al caffè Buenavista, ha una bella vista», «Spero che ti piaccia la città», «Benvenuto nel mio bellissimo paese, spero che ti piaccia il Perù».

COS'È UN VIDEO VIRALE

Nel caso in cui non si abbia familiarità con questo concetto, un video virale è un video che diventa popolare dopo che più persone lo condividono e lo apprezzano su Internet attraverso social network, servizi online o siti Web specializzati come YouTube.

Il motivo per cui è condiviso e «apprezzato», è perché provoca scalpore e impatto su coloro che lo vedono o si identificano con la situazione, questo li fa diffondere tra tutti i loro conoscenti, e questi a loro volta con i loro cerchi stretti e così via fino a quando la clip raggiunge milioni di visualizzazioni.

Un video virale può avere vari tipi di contenuti, che vanno da umoristici, emotivi e persino tragici. Sebbene i contenuti tragici possano spesso danneggiare le suscettibilità, proprio questi sono quelli che ottengono il maggior numero di visualizzazioni e condivisioni in breve tempo.

COS'È TIKTOK

Se digitiamo «TikTok» nella barra di ricerca di Google, uno dei risultati principali che non sarà visibile sarà la definizione di Wikipedia. Questo sito web sottolinea che questa piattaforma, conosciuta come Douyin in Cina, è un servizio di social networking per la condivisione di video di proprietà della società cinese ByteDance.

Sebbene questo social network abbia iniziato a guadagnare più popolarità nel 2019, durante la quarantena causata dalla pandemia COVID-19 nel 2022, la sua popolarità è esplosa in tutto il mondo, poiché sia gli adulti che i bambini erano attratti non solo da guardare e condividere il contenuto che gli piaceva, ma anche per crearlo.

