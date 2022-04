Violenza in Michoacán: un notaio è stato assassinato in Uruapan

Ricardo Alberto Esparza, 187 notaio, è stato ucciso davanti al suo ufficio situato nel comune di Uruapan, Michoacán, dopo che uomini armati gli hanno sparato in diverse occasioni.

Secondo i rapporti, l'avvocato ha lasciato il suo posto di lavoro, come al solito, al suo veicolo parcheggiato, e non appena ha cercato di entrare, gli assassini gli si sono avvicinati e lo hanno finito. Il suo corpo è stato lasciato a terra accanto alla sua auto.

Non appena è stato annunciato l'accaduto, gli agenti della sicurezza sono arrivati nella zona e hanno transennato per svolgere le prime indagini sul reato, mentre allo stesso tempo è iniziata un'operazione per perseguire e trovare i colpevoli.

Finora, il governatore di Michoacán ha condannato questo omicidio e ha dichiarato che collaboreranno con la Procura dello Stato per chiarire l'omicidio. Ha anche espresso la sua solidarietà alla famiglia Esparza e alla comunità legale, alla quale ha assicurato loro che cercherà la pace dell'entità.

El gobernador de Michoacán condenó el homicidio (Foto: Twitter)

Da parte sua, l'Associazione dei Notai ha pubblicato una breve dichiarazione in cui condanna il fatto, oltre a chiedere alle autorità del Michoacán di chiarire il motivo del crimine e applicare giustizia per il suo collega.

«Chiediamo alle autorità competenti di svolgere lo sviluppo delle procedure investigative giudiziarie in modo efficiente, in modo che un atto così terribile non rimanga impunito», si legge nel documento.

Va notato che la vittima è stata identificata come il fratello di Jaime Esparza Cortina, che era segretario del governo di Michoacán durante l'amministrazione di Salvador Jara Guerrero nel 2014.

Finora, l'Ufficio del Procuratore Generale dello Stato di Michoacán (FGE) ha annunciato di aver lanciato una cartella investigativa per chiarire l'omicidio di Ricardo Esparza Cortina, avvenuto questo giovedì pomeriggio nel quartiere Ramón Farías di Uruapan.

Secondo la descrizione rilasciata dall'autorità locale, alle 15:00 circa, il personale del gruppo multidisciplinare si è trasferito in Durango Street, dove è stato perpetrato l'omicidio del notaio, che a prima vista, si legge nella dichiarazione, ha avuto ferite causate da proiettili di un'arma da fuoco, che sono stati causati quando lasciano i loro uffici.

(Foto: Secretaría de Gobernación de michoacán)

Durante l'ispezione effettuata sul sito dagli agenti, sono stati individuati alcuni bossoli, probabilmente espulsi dall'arma del delitto. Infine, la FGE ha sottolineato che continua con gli atti investigativi che consentono il chiarimento dei fatti.

Un'altra persona che ha condannato questo omicidio è stato il deputato federale del Michoacán, Carlos Torres Piña, che ha condiviso un necrologio del Ministero degli Interni dello Stato che si è rammaricato dell'incidente. Ha anche riferito che parteciperanno alle indagini necessarie.

Anche Luis Navarro García, Segretario dell'Amministrazione e delle Finanze del governo di Michoacán, ha pubblicato un messaggio sui social media. «Condanniamo con forza l'assassinio del notaio, Ricardo Alberto Esparza Cortina, avvenuto oggi in Uruapan. Inviamo le nostre sincere condoglianze alle loro famiglie, agli amici e all'intero sindacato notarile», ha scritto il funzionario.

Infine, Guillermo Valencia, presidente del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) dell'istituzione, ha colto l'occasione per inviare un abbraccio al fratello della vittima e condannare questo omicidio e violenza nello stato.

«Sono molto dispiaciuto per il crimine contro Ricardo Esparza Cortina, un notaio di Uruapan che è stato vigliaccamente assassinato fuori dal suo ufficio. Condanno fermamente la violenza che ogni giorno piange le famiglie del Michoacán. Abbraccio congiuntamente il mio caro amico Jaime Esparza Cortina, per la tragica morte di suo fratello, le mie condoglianze alla sua famiglia», ha detto.

CONTINUA A LEGGERE