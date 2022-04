Video: Perché Juliette Pardau paga le tasse in Colombia, ma non può votare

Un po 'impressionati sono stati i follower di Juliette Pardau, attrice che ha fatto parte di produzioni come 'Pa' quererte ', 'La nipote scelta' e il remake di 'Until silver separates', quando attraverso un giro di «domande e risposte» ha risolto alcune preoccupazioni che i suoi follower su Instagram avevano. La dinamica che ha definito «Non abbiamo parlato un po' di tempo fa. #PreguntenPues», volevo sapere la tua posizione sulle elezioni presidenziali.

La sua risposta ha lasciato più di un pensiero, perché è risaputo che Pardau è nata il 21 agosto a Caracas, in Venezuela, nel 1986, ma vive in Colombia per la sua professione e il rapporto che ha con il collega attore Julián Román.

«Continuo a non votare in Colombia perché ho ancora un certificato straniero, cioè sono uno straniero che vive nel paese, ho obblighi come pagare le tasse, ma non ho il diritto di voto, è così che lo scopo è», ha risposto l'artista di talento.

Un'altra cosa che ha sostenuto nella sua risposta è che, «il diritto di voto è esclusivo dei cittadini che detengono la nazionalità».

L'attrice ha sottolineato di non avere nazionalità e quindi non può esercitare il suo diritto di voto

Ecco la risposta di Juliette Pardau :

Pochi giorni fa, l'attrice ha rivelato che dopo le registrazioni di alcune scene nella nuova versione della soap opera di successo 'Until silver separate', dove interpreta il ruolo dell'intensa fidanzata del protagonista, conosciuta come 'La pajarita', è finita piuttosto ferita alle ginocchia perché le scene contenevano alcune cariche movimenti di emozione.

Dalle sue storie su Instagram, l'attrice ha capito come fossero le sue ginocchia — con lividi — dopo le suddette riprese. «Mi fermo perché ieri ho avuto delle scene molto commoventi e ad un certo punto delle prove i miei compagni di classe mi hanno detto: Juliette, penso che tu ti stia emozionando».

In effetti, sembrava che l'unica nel cast che non si accorgesse del danno alle ginocchia fosse lei stessa, anche se ovviamente tutto era molto superficiale e non succedeva nulla di grave, almeno a causa di ciò che si vedeva nelle sue InstaStories. Pardau ha anche scritto di ciò che i suoi colleghi hanno detto: «Penso che avessero ragione», seguito da un'emoticon che piangeva dalle risate.

Vale la pena ricordare che Pardau condividerà un set con Carmen Villalobos, che ha fatto parte del remake di «Café, con l'aroma di una donna», Lorna Cepeda, Sebastián Martínez, Gregorio Pernía tra gli altri artisti dello spettacolo nazionale.

Il 10 marzo, un utente le chiese se si fosse mai sentita insicura con il suo corpo, al che Pardau rispose:

«Più volte di quanto vorrei la verità, perché è chiaro che non sono in sovrappeso, ma il percorso fitness non è il mio preferito, è difficile per me, e la verità è che se non mangio bene si vede anche», ha detto l'attrice.

Continuando la sua risposta, Pardau ha assicurato che piuttosto che concentrarsi sui difetti che il suo corpo può avere, ha sempre cercato di mantenere una buona salute piuttosto che l'aspetto della sua figura corporea. «Infine, questo è molto soggettivo e ci sarà chi pensa che sia molto alto, altri penseranno che sia molto magro, quindi niente per accontentare nessuno tranne se stessi».

