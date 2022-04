Video: Dayana Jaimes ha rivelato cosa farà il 14 aprile nell'anniversario della morte di Martín Elias

Si avvicina una data molto speciale per i fan della musica di Martín Elias, morto in un incidente stradale mentre lasciava una delle sue esibizioni sulla strada che portava a San Onofre, Sucre, il 14 aprile 2017.

Cinque anni dopo la sua morte, i seguaci dell'interprete di canzoni come 'Ábrete' e 'Te amaré' continuano a ricordare il suo idolo con omaggi che vanno da eventi in cui vari esponenti del vallenato si riuniscono per ricordare il suo talento e il suo lavoro nella vita.

Per il 2022, anche l'anniversario della sua morte coincide di nuovo con la celebrazione della Settimana Santa e come anno dopo anno, Dayana Jaimes è negli occhi dei suoi seguaci per sapere come le renderà omaggio, tuttavia, questa volta ha rivelato qualcos'altro, poiché la vedova dell'artista è felicemente innamorata.

Attraverso un giro di 'domande e risposte' che ha chiamato «Parliamo allora», Jaimes è stata interrogata dai suoi seguaci con la domanda: «Cosa faranno a Martin il 14?»

La vedova dell'artista rispose che, sebbene non fosse d'accordo con certi tipi di atti compiuti davanti alla tomba del defunto artista, rispetta molto le credenze dei suoi seguaci.

«Da parte mia niente, niente, non sono mai d'accordo con questo genere di cose che vanno al cimitero, portano i mariachi, suonano la scatola, il guacharaca, la fisarmonica. È molto rispettabile, ma non condivido quelle cose», ha detto Dayana Jaimes attraverso i suoi 'InstaStories'.

Tuttavia, ha chiarito che preferisce andare al cimitero la mattina presto in compagnia di sua figlia, Paula Elena Díaz, condividendo un momento intimo, perché dopo un certo tempo più persone iniziano ad arrivare alla tomba di Martín Elias.

Altre domande a cui Dayana Jaimes ha risposto nel suo ciclo di interazione con i suoi follower erano più incentrate sul tema della sua vita personale, sui commenti negativi che riceve da alcune persone sui social network e sul tempo che è stata con il suo nuovo partner.

Lì, ha detto che riguardo a ciò che gli altri dicono sul loro comportamento, ci sono opinioni divise: «Tutto dipende, se lo senti da una persona che non ho mai trattato in vita mia e non mi conosce nemmeno, non è giusto nella testa... se lo senti da un familiare o da un amico parlerà si chiede a te e se viene da qualcuno risentito o inconveniente con me, non ti parlerà bene».

Riguardo a quando presenterà ufficialmente il suo ragazzo, tramite i social media, Dayana Jaimes ha risposto che «un giorno».

La vedova dell'artista ha confessato che non le piace il fatto che davanti alla tomba del suo defunto marito ci siano delle vallenate.

Le reazioni non hanno tardato a comparire perché il portale di intrattenimento 'Rechismes' è stato responsabile della replica del contenuto in cui ha ottenuto centinaia di commenti che sottolineano: «è il loro pensiero e devono rispettarlo, non era solo qualcuno nella vita di Martín Elias»; «Io no capire il risentimento di alcuni di loro nei suoi confronti, forse pensano che sia stato facile per essere la moglie di un cantante»; «è verissimo, vuoi piangere i tuoi morti con calma, non con il rumore della fisarmonica»; «non sa com'era Martín per i suoi seguaci e ancor di più essendo uno dei migliori cantanti» , tra gli altri.

