Vicente Fox ha accusato AMLO per l'aumento dei prezzi: «Ha solo peggiorato le cose»

L'ex presidente del Messico, Vicente Fox Quesada, ha messo in dubbio le decisioni economiche che sono state prese nell'amministrazione del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ed è che nei giorni scorsi è stato annunciato un aumento dei prezzi del paniere di base nel Paese, così l'ex presidente ha incolpato il Tabasqueño e gli ha assicurato che da quando è entrato in carica «le cose sono peggiorate» nel Paese.

Ha anche sottolineato che le misure proposte dal governo federale avranno un impatto sulla sfera sociale, quindi ha esortato López Obrador ad agire prima che scada il suo tempo.

«Gli aumenti nel cibo hanno un alto costo sociale e influiscono sulle aspettative: Minuta Banxico. Per illuminarci, prendi misure drastiche al riguardo! Di' a Lopez che il tempo sta per scadere e che le cose sono solo peggiorate!» , ha scritto questo giovedì 7 aprile.

Il messaggio dell'ex presidente è apparso tre giorni dopo l'annuncio di un possibile tetto ai prezzi dei prodotti di paniere di base per controllare l'inflazione.

Ed è che alla conferenza mattutina del 4 aprile, il capo dell'esecutivo federale ha riferito che tutta la sua squadra sta lavorando a un piano per contenere i prezzi e quindi aiutare i cittadini messicani.

Ha indicato che come per altri prodotti - come gas, benzina, per citarne alcuni - esiste la possibilità di un tetto massimo di prezzo.

«Se necessario, in primo luogo, la produzione, ma se vediamo che i margini... quello che succede con la benzina, ci si rende conto (...) per fare un esempio, nel caso del gas è salito ed è stato definito per fissare i prezzi massimi e questo ci ha aiutato a controllare», ha detto.

Nel frattempo, questo giovedì il National Institute of Statistics and Geography (Inegi) ha annunciato che il tasso di inflazione nel paese è salito al 7,45%, il livello più alto mai registrato nel 2001 -quando Fox governava-.

Secondo l'istituto, questo aumento si rifletterà nei costi dell'energia, del cibo e dei prodotti agricoli.

«A marzo l'inflazione in Messico si è attestata a un tasso annuo del 7,45%, un livello che non si vedeva dal gennaio 2001, superando moderatamente le aspettative e confermando che le pressioni inflazionistiche continuano», ha spiegato Gabriela Siller, direttrice dell'analisi economica presso la Banca Base.

È stato anche specificato che il tasso mensile si è attestato allo 0,99%, essendo il record più alto dal 1998, quando si attestava all'1,17%.

Inoltre, è stato aggiunto che, nel caso del paniere di base, l'aumento si rifletterà nel prezzo di uova, avocado, cipolla, pomodoro. Così come nei servizi elettrici, nei servizi turistici organizzati e nel trasporto aereo.

Tuttavia, Inegi non è stata l'unica istituzione che ha impedito tale azione economica, in quanto l'Agricultural Markets Advisory Group (GCMA) ha indicato che c'è stato un aumento dei prezzi del 13,1% rispetto al primo mese di quest'anno.

Con particolare enfasi sul fatto che il maggiore aumento si è verificato nei prodotti proteici animali, dove spiccano pollo, uova, manzo e maiale.

