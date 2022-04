UN Women e il Comitato Olimpico Internazionale hanno facilitato l'apertura di spazi sportivi per 1.236 ragazze provenienti da quartieri vulnerabili

In Argentina, il 60% degli adolescenti di età compresa tra 13 e 17 anni non svolge alcuna attività fisica o sportiva extracurricolare. Concentrandosi sulle donne, la percentuale sale al 70%. Questi dati provengono dall'Osservatorio sociale dello sport, gestito dall'Istituto di studi sociali superiori dell'Università di San Martín e dal Ministero del turismo e dello sport della nazione. Inoltre, del numero totale di adolescenti che non praticano alcuna attività fisica extracurricolare, il 74,2% appartiene al livello socio-economico più basso e il 71,7% vive in villaggi o insediamenti.

In risposta a questo problema, UN Women e il Comitato Olimpico Internazionale hanno deciso di attuare il programma One Victory Leads to Another (UVLO) nella città di Buenos Aires. L'iniziativa è quella di creare spazi sicuri fisicamente ed emotivamente per lo sport al fine di rafforzare la leadership, l'autostima, la salute, l'empowerment economico e la prevenzione della violenza di genere. È una proposta pensata per le ragazze dai 13 ai 18 anni che vivono in quartieri vulnerabili.

L'UVLO è emerso in Brasile come eredità sociale dei Giochi Olimpici di Rio 2016. In Argentina, si è pensato di implementarlo dopo i Giochi Olimpici Giovanili, che si sono svolti nel 2018 e infine si sono svolti nel 2021.

Con el apoyo de ONU Mujeres, el Comité Olímpico Internacional y otras entidades internacionales, 46 organizaciones comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires abrieron espacios deportivos para 1.236 chicas de entre 13 y 18 años durante 2021 (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

A livello globale, l'Unicef stima che le ragazze dedichino il 40% in più di tempo all'assistenza rispetto ai maschi Più lavori domestici significa meno tempo per giocare, imparare e fare sport. La disuguaglianza cresce man mano che le ragazze invecchiano, poiché quando hanno tra i 10 e i 14 anni trascorrono il 50% in più di tempo nel caregiving.

Nel passaggio all'adolescenza, le donne ricevono meno incentivi rispetto ai loro coetanei maschi a sviluppare abilità sportive, avere meno autonomia sul proprio corpo e affrontare la responsabilità di proteggere la loro salute sessuale e riproduttiva. Lo sport, oltre a promuovere la salute fisica e mentale, è un potente strumento per abbattere gli stereotipi e i ruoli di genere che generano discriminazione, violenza e disuguaglianze. Secondo l'unità fiscale specializzata in violenza contro le donne, circa il 90% delle vittime di violenza sessuale nel paese sono donne. Quasi il 40% ha meno di 18 anni.

L'obiettivo di UVLO è disarmare le disuguaglianze e gli stereotipi di genere e promuovere il pieno sviluppo nell'adolescenza e una vita libera da discriminazioni e violenze.

Nel corso del 2021, l'iniziativa è stata implementata nella città di Buenos Aires con il sostegno di Women Win e in collaborazione con la Fondazione per lo studio e la ricerca delle donne (FEIM), Fondazione SES - Sostenibilità, educazione, solidarietà e il Ministero dello sviluppo umano e dell'habitat del governo di la città di Buenos Aires. Workshop e pratiche sportive si sono svolti in 46 organizzazioni comunitarie per contribuire all'educazione completa delle giovani donne in quattro aree tematiche: leadership e autostima; salute e diritti sessuali e riproduttivi; diritti ed eliminazione della violenza contro donne e ragazze; e professionale e obiettivi finanziari e pianificazione.

Spazi per loro

«Siamo partiti dalla diagnosi che non c'erano spazi per gli adolescenti, in generale, nei quartieri popolari. Concentrandosi sulle ragazze, puoi vedere che erano impegnate nella cura o nelle faccende domestiche. Non c'erano proposte ricreative o sportive per loro», afferma Nayla Procopio, coordinatrice dell'implementazione UVLO da parte della FEIM.

Durante il primo anno di pandemia, è stata effettuata una mappatura per conoscere le organizzazioni e vedere se era possibile implementare il programma. Quindi le basi e le articolazioni sono state messe insieme. Nel gennaio 2021, la proposta di lanciarlo ha iniziato a essere finalizzata.

La formazione per facilitatori e formatori è iniziata il 26 gennaio. La prima fase della formazione comprendeva 10 incontri virtuali dell'organizzazione Empodera, che aveva già implementato il programma in Brasile. Lì, l'intenzione era quella di trasmettere la metodologia del programma e riflettere sul perché si tratta di un programma sportivo esclusivo per ragazze, per pensare a come creare spazi fisicamente ed emotivamente sicuri per i partecipanti al programma e su come agire in caso di abuso e condividere esperienze e imparare dai diversi pedagogico e attuazione del programma.

Una delle sfide affrontate dal programma a livello locale riguardava l'eterogeneità delle 46 organizzazioni coinvolte. « C'era di tutto, dai club che avevano più struttura ed esperienza alle sale da pranzo che per la prima volta erano incoraggiate a offrire attività agli adolescenti . Alcune organizzazioni avevano le proprie strutture per sviluppare la proposta e altre si sono recate in tribunali pubblici o in grandi parchi», afferma Procopio.

Las adolescentes le dedican un 50 % más de tiempo a las tareas domésticas y de cuidado que sus pares varones y tienen menos oferta de espacios para el deporte y la recreación (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

Un'altra sfida è stata la negoziazione territoriale. «Abbiamo dovuto negoziare giorni e orari con gruppi di uomini negli spazi. In alcuni casi tutto andava bene, ma in altri ci sono state situazioni in cui si è valutato che ciò che veniva generato non era buono, che era rischioso e si cercava un altro spazio», afferma Procopio.

Un'esperienza

Anabela Rodríguez è presidente del Malvinas Argentinas Club, una delle organizzazioni, che si trova nel Parque Chacabuco. «Le ragazze venivano ogni sabato. C'erano due gruppi di venti: uno dalle 10 alle 12 e l'altro dalle 12 alle 14. Si praticavano pallamano, calcio, hockey e pallavolo. Abbiamo usato un tribunale pubblico e con molto impegno siamo riusciti a far capire alla comunità che dai 10 ai 14 quell'area faceva per loro», racconta.

Rodríguez ricorda che all'inizio le ragazze, che vivevano principalmente a Bajo Flores, avevano un aspetto molto individualistico. «Una frase che si sentiva spesso era 'se non ti prendi cura di te, nessuno si prende cura di te'. Negli sport, questo significava che non passavano la palla. Lavoriamo molto sulla groupality. A fine anno le ragazze hanno detto di non sentirsi sole e che stare insieme le rendeva più forti», racconta.

Rodríguez anticipa che questo mese il club riprenderà gli eventi sportivi: «L'idea è di continuare a generare proposte per le ragazze e continuare a lavorare in chiave di genere».

Com'è la metodologia

Lo slogan era che ogni organizzazione di quartiere avrebbe dovuto avere un allenatore e un facilitatore. L'iniziativa è stata implementata da 128 allenatori e facilitatori. «Il programma si impegna a garantire che facilitatori e allenatori siano collegati alle organizzazioni. Questa è la capacità installata rimanente nel territorio», afferma Daniela Devoto, coordinatrice dell'implementazione di UVLO da parte della Fundación SES.

I primi incontri si sono svolti tra marzo e ottobre dello scorso anno. «Siamo arrivati in un momento in cui molti adolescenti avevano perso il contatto con gli spazi di networking a causa della pandemia», afferma Lisa Solmirano, referente di UN Women.

La proposta ha raggiunto 1.236 adolescenti che vivono in quartieri popolari. UVLO è riuscita a migliorare la fiducia in se stessi e a facilitare l'accesso alle informazioni sulla salute, i diritti, l'empowerment economico e la pianificazione finanziaria.

Los talleres de Una Victoria Lleva a la Otra incluyen, además de la práctica deportiva, espacios de reflexión e información sobre salud y derechos (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

La metodologia del programma si ispira a un modello sviluppato dall'organizzazione Women Win e si basa su due pilastri: l'accesso allo sport in spazi sicuri e lo sviluppo delle abilità di vita. Questa strategia è implementata attraverso quattro moduli che vengono forniti entro un periodo minimo di sei mesi, sotto forma di un workshop di venticinque partecipanti per gruppo. Nella prima ora, i partecipanti eseguono alcune pratiche sportive condotte da insegnanti che sono stati addestrati nella metodologia. Nella seconda ora, lo stesso gruppo di ragazze partecipa a turni di dialogo, teatro, mostre video e giochi, tra le altre dinamiche che sono accompagnate da un facilitatore.

Dopo una prima fase di implementazione, UVLO concentra i suoi sforzi sulla diffusione della metodologia attraverso seminari e workshop e sulla sensibilizzazione tra i settori privato e pubblico sul potenziale di questo tipo di approccio per raggiungere gli obiettivi di uguaglianza di genere. «Il programma ha un potenziale di scalabilità e replicabilità molto elevato. Penso che anche nelle province dell'interno del Paese potrebbe avere un impatto maggiore», afferma Solmirano.

Sugli impatti dell'UVLO, la rappresentante delle Nazioni Unite Women afferma: «Con il programma siamo stati in grado di confermare che le ragazze adolescenti sono interessate allo sport se vengono offerti spazi sicuri per praticarlo . Ci devono essere sempre più proposte sportive con una prospettiva di genere. Molte delle ragazze alla fine del programma si sono sentite più sicure e più sicure di poter esprimere la propria voce. Un altro impatto interessante è stato l'espansione delle reti di comunità. Le organizzazioni si sono collegate tra loro e hanno imparato a conoscere le metodologie per lavorare con questa fascia di età».

El modelo de Una Victoria Lleva a la Otra es formar una entrenadora y una facilitadora en cada espacio para que puedan continuar con las actividades de forma autónoma (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

Il miglior risultato: stare insieme

Magali Sahakian ha 19 anni, studia Tecnico in Intervento Socio-Comunitario presso l'Università Nazionale di Avellaneda, è un giocatore di futsal in un club di quartiere ed è stato un facilitatore UVLO in un centro situato a Cildañez. È membro dell'organizzazione politica La Colectiva.

La Fundación SES ha invitato La Colectiva a partecipare al programma e dall'organizzazione si sono occupati della registrazione. I volantini sono stati distribuiti e diffusi attraverso il passaparola. Gli incontri si sono svolti il sabato e si è scelto di praticare la pallavolo.

«Nel quartiere in cui toccava a me, il problema più grande era che le ragazze avevano difficoltà a parlare. Quando è stata posta una domanda nello spazio della riflessione, nessuno ha risposto. Con il progredire del programma, si è creata fiducia e si sono aperti molto. Ci sono stati dibattiti molto ricchi, in cui si è appreso molto. Siamo stati in grado di indagare su questioni che prima avevamo naturalizzato», afferma Sahakian.

Oggi il gruppo è ancora attivo e questo è il risultato migliore. Sahakian riassume: «Le ragazze si organizzano per giocare a pallavolo tra loro nel parco di Avellaneda. Non saranno mai più soli, non si sentiranno più come se non potessero parlare con nessuno. La tessitura delle reti è una cosa molto importante che ti cambia la vita».

_________

Questa nota fa parte della piattaforma Solutions for Latin America, un'alleanza tra INFOBAE e RED/ACTION.