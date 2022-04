SpaceX ha lanciato la prima missione privata con tre turisti sulla Stazione Spaziale Internazionale

Il primo viaggio privato alla Stazione Spaziale Internazionale sarà lanciato oggi da Cape Canaveral, Florida, USA.

Il decollo è previsto per le 11h17 locali (15H17 GMT) dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida. Dal 2000, diversi neofiti hanno viaggiato sulla ISS. La Russia ha inviato una troupe cinematografica e un miliardario giapponese l'anno scorso. Ma lo hanno fatto tutti a bordo di razzi Soyuz e accompagnati da cosmonauti.

Questa volta è la società Axiom Space che ha organizzato il viaggio, in collaborazione con SpaceX e la NASA, remunerato per l'uso della sua stazione. Il comandante della missione, chiamato Ax-1, è lo ispano-americano Michael López-Alegría, un ex astronauta che era già sulla ISS.

Gli altri membri del team hanno pagato decine di milioni di dollari per far parte della missione che durerà 8 giorni nello spazio con una permanenza nel laboratorio orbitale. Il ruolo del pilota è occupato dall'americano Larry Connor, proprietario di una società immobiliare.

A bordo ci sono anche il canadese Mark Pathy, capo di una società di investimento, e l'ex pilota Eytan Stibbe, co-fondatore di un fondo di investimento. Stibbe sarà il secondo astronauta israeliano della storia, dopo Ilan Ramon, ucciso nel 2003 nell'esplosione dello space shuttle statunitense Columbia al suo ritorno dalla ISS.

