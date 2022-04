Sergio Mayer ha definito Gustavo Adolfo Infante un «misogino e macho» nel caso di Hector Parra

L'attore-cantante Sergio Mayer si è lanciato contro il giornalista dello spettacolo Gustavo Adolfo Infante a causa delle dichiarazioni rilasciate dall'autista riguardo al caso di Hector Parra, accusato di presunti abusi sessuali da parte della figlia Alexa Parra.

Attraverso un video pubblicato sul suo account Twitter, l'ex deputato per il partito Morena ha definito l'ospite di De Primera Mano un misogino e macho per, secondo le sue dichiarazioni, aver rivittimizzato Alexa Parra dopo le sue dichiarazioni riguardanti la denuncia che ha presentato contro suo padre.

«Chi spiega a Gustavo Adolfo che questa si chiama misoginia? Cosa usare l'inetto del suo avvocato per denunciare un deputato per aver sostenuto una minorenne vittima di abusi sessuali accusandomi di presunto traffico di influenza, al fine di distogliere l'attenzione da un'accusa nei confronti del presunto violentatore e che questa si chiama semplicemente corruzione», ha commentato l'ex Garibaldi.

«Chi spiega a Gustavo Adolfo che usare l'intera struttura di un canale televisivo per attaccare, deridere, aggredire costantemente le donne, perché sono donne e non si combinano con loro si chiama violenza di genere?» , ha aggiunto.

Sergio Mayer pidió que los medios no den espacio a Gustavo Adolfo (Foto: Twitter)

«Chi ti spiega che chiedere il sostegno di un ex Segretario della Pubblica Sicurezza per lasciarti andare libero, perché sei un giornalista e ti hanno arrestato ubriaco e vai con una donna che nessuno vuole sapere, quelli sono trafficanti di influenza?» , ha detto.

Infine, l'uomo d'affari ha anche invitato i media a non dare spazio al giornalista dello spettacolo a causa dei commenti che esprime durante i suoi programmi: «Non dovrebbero avere misogini e sessisti nelle loro fila solo per una piccola valutazione. E non si tratta di limitare la libertà di espressione di nessuno, ma di sradicare la violenza contro le donne».

È stato durante il mese di giugno dello scorso anno che entrambe le personalità dell'industria dell'intrattenimento in Messico hanno recitato in una forte discussione nel mezzo di una trasmissione in diretta. In quell'occasione Mayer ha partecipato al programma guidato da Gustavo Adolfo su Imagen Televisión, in cui è stato interrogato da diverse controversie in cui è stato coinvolto, come il modo in cui l'eredità di José José è stata risolta per i suoi figli e royalties, così come il sostegno che ha dato a Ginny Hoffman e Alexa Parra.

El junio de 2021 protagonizaron un discusión en vivo (Foto: Twitter@deprimeramano)

Mayer fu interrogato sulle motivazioni e sull'origine del denaro che stava dando al Principe di Song e rispose: «Figliolo, potrei dirti cosa ti importa». Inoltre, l'ex Garibaldi ha assicurato di non essere venuto sul set solo per essere interrogato, ma di chiedere a Gustavo Adolfo le accuse che aveva mosso nei suoi confronti, che, secondo le sue dichiarazioni, non è stato in grado di dimostrare con nessun tipo di documento ufficiale.

La discussione si intensificò perché Infante chiamò Mayer «trácala» e «tranza» oltre ad aver abusato del suo «poco potere» di deputato.

Nell'affrontare il caso di Héctor Parra, Sergio ha invitato il giornalista a denunciarlo per traffico di influenza: «Chiedo all'uomo di dimostrare che sta trafficando di influenza, di andare a fare la denuncia. Due avvocati, più lui, sono tre denunce contro di me, e rinuncerò alla mia giurisdizione in modo che l'uomo possa fare la denuncia. Se non controllano [...] allora lascia che il signore si dimetta per dimostrare l'incongruenza».

CONTINUA A LEGGERE: