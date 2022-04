Riva Palacio si è scagliato contro AMLO per «combattere con tutti»: «Tantrum boy»

I recenti scontri di Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contro la Corte Suprema, i consiglieri dell'INE, i membri del Congresso degli Stati Uniti o gli artisti che si sono espressi contro il Treno Maya, hanno attirato ogni tipo di critica al presidente messicano.

È il caso del giornalista Raymundo Riva Palacio, che nella sua ultima rubrica per Ejecentral ha ritenuto che la capacità di stupire Andrés Manuel López Obrador avrà sempre una sorpresa da concedergli, soprattutto quando si tratta delle sue continue cause legali.

Perché, secondo lo scrittore, per il presidente del Messico sono tutti uguali. Da Joe Biden, il suo omologo americano, all'attore messicano Eugenio Derbez, il consigliere presiedente dell'INE, Lorenzo Córdova o il Parlamento europeo.

«Nella sua testa non c'è una struttura gerarchica, ma piuttosto uno stufato di emozioni» e «la sua incontinenza belligerante è incredibile», sono stati alcuni dei termini usati nel suddetto testo.

Questo, ha insistito, è dovuto al fatto che AMLO «porta una macchina di rancore e instancabile aggressione», che dice insulti a chiunque, che mezze verità o direttamente anche bugie.

Tutto ciò sarebbe guidato anche dall' «immensa autostima» che l'autore può riconoscere nel presidente messicano, che gli fa vedere tutti gli altri con sdegno.

Queste dichiarazioni sono arrivate dopo che AMLO si è scagliato contro la Corte Suprema di Giustizia della Nazione a causa del presunto scarso interesse che i magistrati hanno mostrato nella riforma dell'elettricità, la cui essenza contravviene alle disposizioni della legislazione vigente.

E prima di chiedersi se dirigano la loro esibizione al popolo messicano, ha concluso con la frase che Riva Palacio considerava la più ricordata nel futuro dell'intero mandato di sei anni: «E non lasciare che vengano da me che la legge è la legge, non raccontarmi quella storia che la legge è la legge».

Ha anche enumerato le parole di AMLO contro il gruppo di membri del Congresso Usa che ha inviato una lettera al segretario di Stato Antony Blinken e al procuratore Merrick Garland su Alejandro Gertz Manero, in cui sottolineano che stava «attaccando la magistratura».

Il presidente ha detto che gli approcci dei democratici statunitensi sono dovuti al fatto che ci sono interessi coinvolti poiché sono in stagione di campagna elettorale, per concludere con «hanno torto, disinformato e con questo chiudo: (...) non accettiamo interferenze».

Infine, Riva Palacio ha ricordato che AMLO ha squalificato i ministri della Corte Suprema definendoli «avvocati datori di lavoro» per aver eliminato il veto decennale di ex funzionari in modo che possano lavorare nel settore privato.

«È ripugnante che i ministri non stabiliscano standard o annullino queste limitazioni. Immagina: alcune persone che lavorano in Pemex e hanno informazioni su dove si trovano i siti archeologici e lavoreranno su iniziativa privata. Quella è corruzione», ha detto in conferenza stampa.

Dopo i suddetti episodi, il giornalista Raymundo Riva Palacio ha concluso affermando che López Obrador «a volte si comporta come un bambino capriccio, maleducato ed egoista».

Tuttavia, sebbene pensi di poter cavarsela con tutto nel corso degli anni, e in circostanze, potrebbe esserci anche un giro di vite, nella misura in cui la sua ostilità, aggressività e insulti gli vengono restituiti.

«Vedremo quale sarà la risposta di coloro che ha maltrattato. Per ora, tutto indica che non resterà impunito», ha concluso il giornalista nella sua ultima rubrica per Ejecentral.

