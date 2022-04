Quando saranno noti i risultati della consultazione sulla revoca del mandato?

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Dopo la giornata di partecipazione dei cittadini, che sarà programmata dalle 8:00 alle 18:00 del 10 aprile e dopo il conteggio dei voti, i risultati dell'esercizio saranno pubblicati domenica sera con l'obiettivo di fornire assoluta fiducia e trasparenza.

La revoca del mandato mira a determinare se l'attuale presidente Andres Manuel López Obrador rimarrà al potere fino alla fine del suo mandato di sei anni. Secondo il sito ufficiale del National Electoral Institute (INE), è lo strumento di partecipazione richiesto dai cittadini di determinare la rapida conclusione nell'esecuzione della persona che detiene la presidenza della Repubblica, sulla base della perdita di fiducia.

Sulla pagina Twitter, l'INE, l'ente responsabile di questo esercizio, ha pubblicato un materiale audiovisivo specificando che a partire dalle 20:00 (ora centrale) di domenica 10 aprile, metterà a disposizione dei cittadini i calcoli di revoca del mandato, che verranno effettuati in tempo reale.

Esercizio di revoca del mandato

Il risultato finale sarà annunciato lunedì 11 aprile, come annunciato dal presidente dell'Istituto elettorale nazionale (INE), Lorenzo Córdova, in una conferenza stampa dell'INE»

«Il 10 aprile ci sarà un sistema di conteggio rapido con un campione di 1.800 cellule che ci permetterà di avere una stima affidabile della partecipazione e dell'esito della consultazione quella stessa sera».

Affinché i cittadini possano esercitare il loro diritto di voto in una delle 57mila 516 caselle situate vicino alla loro casa, è necessario inserire il seguente link per scoprire quale casella è assegnata a ciascuna persona: https://ubicatucasilla.ine.mx

Una volta individuato il luogo, è necessario partecipare con la credenziale dell'elettore valido (INE). Il personale autorizzato sarà presente sul posto per verificare che tutto sia fatto legittimamente e sarà responsabile di fornire a ciascuna persona una scheda elettorale con la seguente iscrizione:

«Sei d'accordo che Andrés Manuel López Obrador, Presidente degli Stati Uniti messicani, dovrebbe farsi revocare il mandato a causa della perdita di fiducia o rimanere alla Presidenza della Repubblica fino alla fine del suo mandato?»

Una volta che l'elettore avrà ricevuto la scheda elettorale, i cittadini potranno rispondere se sono d'accordo o meno, selezionando con un popcorn l'opzione che considerano. Non bisogna mai dimenticare che il voto è libero e segreto, quindi nessuno dovrebbe intraprendere alcuna azione per conoscere la propria posizione.

INE

È anche importante notare che nessun dipendente pubblico può guidare o intervenire nella volontà dei cittadini «è vietato ai dipendenti pubblici fare qualsiasi riferimento che possa implicare la promozione della revoca del mandato o in qualche modo guidare la volontà dei cittadini in questo esercizio», ha commentato Cordova.

Lorenzo Cordova ha invitato la popolazione a partecipare a questo esercizio democratico attraverso il sito ufficiale dell'INE e attraverso la diffusione di messaggi sui social network.

«Stamperemo circa 92 milioni di schede elettorali e ogni cittadino avrà una scheda in attesa; installeremo persino, a differenza della consultazione popolare, circa 300 sondaggi speciali, uno per distretto, in modo che gli elettori in transito, che non sono nella loro sezione, nella loro casa, possano votare se lo desiderano», ha convenuto il direttore dell'INE.

