Pasqua in Perù: controlla il prezzo dei biglietti aerei e dell'autobus per questa vacanza

Il periodo pasquale nel paese è una delle date più attese per i peruviani, che iniziano i viaggi all'interno del paese come parte del attività turistiche nazionali. Attualmente, le autorità hanno presentato flessibilità relative alle restrizioni sul coronavirus. È così che i viaggiatori possono viaggiare in autobus e/o in aereo per godersi la cultura e la gastronomia che ogni angolo del Perù offre.

Se hai dubbi sullo stato di emergenza sulla rete stradale nazionale, questo decreto non influirà sulla terra aziende di trasporto o turisti che viaggiano sulle strade. Secondo il PNP, questa misura non interesserà le persone che si muovono e visitano tranquillamente, poiché è specificamente rivolta a «persone che bloccano le strade e causano gravi interruzioni dell'ordine».

Conoscendo queste informazioni, puoi continuare con la pianificazione del tuo viaggio durante le vacanze di Pasqua 2022. Di seguito, condividiamo un elenco di prezzi approssimativi del costo dei biglietti, in aereo e in autobus, che potrebbero aumentare a causa della situazione sociale che si sta vivendo nel paese.

PREZZO DEI BIGLIETTI PER CUSCO

I viaggiatori saranno in grado di trovare biglietti dell'autobus da 185 soles, come parte di un servizio base a persona. Se vuoi viaggiare in aereo, troverai voli da 746 suole per sezione, rendendo il transito direttamente senza fermate. Un viaggio di andata e ritorno può costare circa 1500 suole.

PREZZI DEI BIGLIETTI PER AREQUIPA

Nel caso di questa destinazione, conosciuta come la Città Bianca, i turisti troveranno biglietti dell'autobus da 135 soles, con partenze al mattino, pomeriggio e notte. Nel caso di voli aerei, puoi scegliere partenze da 505 suole o $136. Raccomandazione: se stai effettuando pagamenti in valuta estera, controlla in anticipo il tasso di cambio.

PREZZO DEI BIGLIETTI PER AYACUCHO

Questa è una delle mete storiche e religiose che si immergono nelle feste religiose che si svolgono nel mese di aprile. Per queste date, un biglietto terrestre può costare 230 suole. Un biglietto aereo economico costerebbe circa 510 suole.

PREZZO DEI BIGLIETTI PER PUNO

Con un'ora e mezza di viaggio approssimativa, sarai in grado di raggiungere Juliaca con un volo aereo che costerebbe da 55 dollari, prendendo come riferimento la presenza di compagnie aeree «low cost» nel paese. Nel caso della mobilitazione via terra, costerebbe 190 suole come tariffa base. Si prega di notare che per i lunghi viaggi vengono offerti servizi speciali per rendere confortevole il tuo trasferimento.

PREZZO DEI BIGLIETTI PER ICA

La terra del pisco peruviano e dei deliziosi vini ti danno il benvenuto a Pasqua. L'unica via di accesso è via terra, con veicolo privato o in azienda. Un biglietto può costare circa 70 suole. La maggior parte delle aziende ha partenze orarie, facilitando l'accesso a un posto.

PREZZO DEI BIGLIETTI PER TRUJILLO E PIURA

Per entrare in entrambe le destinazioni, hai la possibilità di volo e terra. Se vuoi spostarti in autobus, nelle compagnie troverai i biglietti da 170 soles. Nel caso di viaggiare in aereo, sarai in grado di rivedere le opzioni che vanno da 440 suole. Trattandosi di un'area con attività turistica attiva durante tutto l'anno, i prezzi aumentano in date speciali.

PREZZO DEI BIGLIETTI PER IQUITOS

Per arrivare a Iquitos in aereo, possiamo trovare voli da circa 64 dollari o 237 suole. Posso viaggiare via terra? La risposta è no. Questa è una città senza collegamenti terrestri in Perù, quindi gli unici modi per arrivarci sono via aerea o fluviale. Ad esempio, a Cusco puoi trovare voli in coincidenza.

PREZZO DEI BIGLIETTI PER PUCALLPA

Per raggiungere questa destinazione nella giungla peruviana, dovremmo pagare un volo con un prezzo a partire da 203 suole. Se è via terra, il costo approssimativo a persona è di 95 suole. Per trovare più opzioni, una delle alternative è nel Terminal Terrestre di Plaza Norte, che riunisce un gran numero di aziende che forniscono servizi di trasporto passeggeri e pacchi.

QUANDO SONO LE VACANZE DI PASQUA?

Secondo il calendario ufficiale che governa il nostro Paese, è contrassegnato come festività giovedì 14 e venerdì 15 aprile. Sulla base degli anni precedenti, questi giorni non lavorativi possono essere prorogati fino a sabato 16 e domenica 17 in modo che i peruviani possano svolgere il turismo interno, una delle attività più colpite in Perù dal marzo 2020 dalla pandemia.

REGIONI CHE ATTIVERANNO IL TURISMO

Secondo un rapporto ufficiale di Promperú, queste sono le regioni che avranno una crescita in relazione alla riattivazione dopo settimane di arresto a causa dell'inizio della pandemia COVID-19 in tutto il Paese.

75% Cuzco

Arequipa al 55%

50% Ica

Puno al 50%

Lima al 35%

Secondo Mincetur, a partire da gennaio 2022, le regioni che viaggeranno di più nel nostro paese sarebbero il Nord America (37%), il Sud America (35%) e l'Europa (23%).

