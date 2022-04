National Coffee Fund ha ottenuto un prestito di 40 milioni di dollari dalla banca giapponese

Foto de archivo ilustrativa de un trabajador sosteniendo frutos de café tras cosecharlos en Chinchina, Colombia Nov 22, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

Un prestito triennale è stato concesso al National Coffee Fund dalla banca giapponese Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc) per 40 milioni di dollari come parte del contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Data la rilevanza di questo prestito per il Fondo, va notato che è stato valutato a livello di finanziamento sostenibile in conformità con i principi del prestito sociale della Loan Market Association, Asia Pacific Loan Market Association e Loan Syndications & Trading Association, entità specializzata nei cosiddetti prestiti sindacati.

«Siamo orgogliosi di far progredire il nostro rapporto con il mercato finanziario giapponese, non solo per il suo riconoscimento internazionale, ma anche perché è un complemento ideale ai risultati raggiunti negli ultimi 60 anni in termini di posizionamento del caffè colombiano in Giappone», ha affermato il direttore generale del Fondo nazionale del caffè, Roberto Velez Vallejo.

È un buon momento per la produzione di caffè e la sua proiezione internazionale. In conformità con il prestito concesso dalla Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc) al National Coffee Fund, la National Federation of Coffee Growers ha celebrato il 60° anniversario della sua filiale nel paese del sol levante.

Secondo l'istituzione, il Giappone è il secondo mercato per le vendite dirette della Federazione, nonché la quinta destinazione per le esportazioni colombiane e uno dei principali clienti della strategia a valore aggiunto della gilda, in questo caso, quella della fabbrica di caffè liofilizzato colombiano, nota come Buencafé.

Inoltre, la Federazione ha sottolineato che, a seguito del lavoro della filiale in Giappone, è stato lo storico lancio del caffè premium «Emerald Mountain» nel 1989, inizialmente commercializzato da Miyako Shokuhin Corporation, ora Capital Corporation.

Questo prodotto di lusso genera ancora entrate nel segmento dei caffè speciali, in quanto è considerato uno dei componenti chiave del caffè in scatola più venduto in Giappone.

La Federazione ha riferito che le esportazioni di caffè della Colombia nel 1960 erano 41.000 sacchi da 60 kg e che, nell'ultimo decennio, ammontano a un milione di sacchi di caffè all'anno, essendo uno dei prodotti più conosciuti apprezzati dai consumatori giapponesi.

Il caffè colombiano è arrivato in Turchia e Qatar

En la imagen, la primera tienda de Juan Valdez en Estambul, Turquía. Foto: Cancillería de Colombia

Tra le altre notizie sul caffè colombiano, anche la Federazione Nazionale dei Coltivatori di Caffè ha confermato nei giorni scorsi che Juan Valdez ha aperto ufficialmente due negozi in Turchia e Qatar dopo «duro lavoro e con il chiaro obiettivo di continuare ad espandere il marchio a livello internazionale».

I negozi, situati rispettivamente a Istanbul e Doha, secondo il sindacato dei coltivatori di caffè, hanno il sostegno dei baricoltori colombiani, che non solo facevano parte del processo di apertura degli stabilimenti, ma saranno anche responsabili dell'attenzione dei clienti, come era noto a W Radio.

«Operare in questi mercati è la materializzazione dello sforzo del marchio e il grande lavoro di squadra con i nostri franchisee Honest Holding in Turchia e Ali Bin Ali Holding in Qatar. Allo stesso modo, raggiungere questo traguardo è un immenso orgoglio per Juan Valdez e per la Colombia, in quanto ci consente di continuare a rendere l'esperienza del caffè e la tradizione del nostro paese visibili nelle diverse culture in tutto il mondo «, ha detto il vicepresidente internazionale di Juan Valdez, Sebastián Mejía, agli stessi media presa.

Con l'apertura di questi due negozi in Turchia e Qatar, la gilda dei coltivatori di caffè spera che la presenza del marchio dei coltivatori di caffè colombiani venga rafforzata in tutto il Medio Oriente.





