«Mussolini e Hitler erano bravi a trasportare milioni di persone nei campi di sterminio», il commento schietto di Jo-Marie Burt della George Mason University

Il capo del gabinetto del governo di Pedro Castillo, Aníbal Torres, ha sollevato un'ondata di ripudio il menzionare Adolf Hitler come modello nel programma di costruzione di autostrade nella Germania nazista.

«Faccio un esempio: l'Italia e la Germania erano proprio come noi. Ma una volta, Adolf Hitler visita il nord Italia e [Benito] Mussolini gli mostra un'autostrada costruita da Milano a Brescia», ha detto Torres.

«Hitler l'ha visto, è andato nel suo Paese e lo ha riempito di autostrade e aeroporti e ha fatto della Germania la prima potenza economica del mondo», ha aggiunto Torres durante il consiglio decentralizzato dei ministri di giovedì nella città di Huancayo, a cui Castillo si è poi unito.

Il controverso discorso di Aníbal Torres a Huancayo | VIDEO: Canal N

Il professore di studi latinoamericani alla George Mason University, il dottor Jo-Marie Burt, ha parlato, unendosi al rifiuto assoluto dei politici, degli storici e della popolazione generale.

«E proprio quando pensavi che le cose in Perù non potessero diventare più surreali, il Primo Ministro si riferisce a Mussolini e Hitler come modelli di sviluppo delle infrastrutture. Sono stati particolarmente bravi a costruire treni che trasportavano milioni a morte nei campi di sterminio», ha detto su Twitter.

Tuit de Jo-Marie Burt, profesora de estudios latinoamericanos de la George Mason University

Anche le ambasciate tedesca e israeliana a Lima si sono pronunciate e hanno respinto le affermazioni di Torres, che ha dovuto uscire e scusarsi ore dopo.

«Hitler era un dittatore fascista e genocida, in nome del quale la peggiore guerra di tutti i tempi fu condotta dalla Germania e fu commesso un genocidio di 6 milioni di ebrei. Di fronte a questo scenario, Hitler non è un riferimento adatto come esempio di alcun tipo», ha detto la legazione tedesca sulla sua pagina Facebook.

L'ambasciata israeliana ha affermato che i regimi di Mussolini e Hitler non sono un esempio di prosperità o progresso.

«Ci rammarichiamo che il discorso politico peruviano includa riferimenti come Hitler e Mussolini come esempio di prosperità. I regimi di morte e terrore non possono essere un segno di progresso», ha condiviso sul suo account Twitter.

Ore dopo, alla fine della sessione di gabinetto e alla presenza di Castillo, Torres si è scusato di nuovo: «All'ambasciatore di Israele, se l'ho offeso, mi scuso e parleremo personalmente».

«Se avessimo dato come esempio dei progressi della Germania sulle strade della comunicazione, è un fatto reale. Questo non vuol dire che Adolf Hitler non sia considerato un grande criminale», ha aggiunto.

Anche giornali come The Guardian e The Washington Post hanno replicato queste deplorevoli dichiarazioni.

«L'elogio del Primo Ministro peruviano a Hitler scatena un'ondata di proteste», riporta The Guardian sul suo sito web. Da parte sua, il Washington Post afferma sul suo portale «Il primo ministro del Perù cita Hitler come modello, provoca indignazione».

The Washington Post se pronuncia sobre declaraciones de Aníbal Torres

Informe de The Guardian por declaraciones de Aníbal Torres

Il capo del Congresso peruviano, María del Carmen Alva, ha twittato indignato che «ciò che è stato detto dal primo ministro Aníbal Torres, lodando il genocida Hitler, ha offeso migliaia di peruviani».

«Un peccato che il premier Aníbal Torres cita come esempio di un fascista e genocida come Hitler, ora capiamo da dove provengono misure errate [del governo] come il fallito «coprifuoco» diurno decretato martedì a Lima», ha detto il legislatore al potere Alex Flores sullo stesso social network.

«Avremmo preferito che non si riferisse ai meriti di Hitler. È un'assurdità che offende i sei milioni di vittime del genocidio ebraico», ha detto il conduttore mattutino del canale e della stazione radio RPP, Fernando Carvallo.

Non è la prima volta nei suoi due mesi in carica che Torres, avvocato 79enne, cita Hitler, perché a marzo ha paragonato l'ex presidente imprigionato Alberto Fujimori al capo nazista, affermando che «nessuno è giudicato per le sue buone opere, è giudicato per le sue cattive azioni».

