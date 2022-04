'Mexicanizaron' ai Coldplay con divertenti meme virali: «Puoi candidarti ora»

I Coldplay, la band del Regno Unito arrivata in Messico per offrire grandi spettacoli, sono già molto più di una band pop rock, ora sono diventati uno dei meme più pubblicati della giornata, rendendoli completamente messicani.

I Coldplay hanno trascorso quasi 14 giorni con le rispettive notti in Messico a causa del loro più recente Music Of The Spheres World Tour che ha attraversato tre stati della Repubblica dalla fine di marzo 2022 e finora.

In Messico, è iniziato il 25 e 26 marzo allo stadio BBVA di Monterrey, a Nuevo León, che ha registrato il tutto esaurito. In questi, come in tutto il tour, sono stati accompagnati da Carla Morrison, artista messicana come atto di apertura.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

La data è seguita allo stadio Akron di Guadalajara il 29 marzo, e poi, hanno aperto tre concerti storici al Sol Forum dell'Autódromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Le date scelte sono state il 3, 4, 6 e fino al 7 aprile 2022. Tutte le sedi sono state vendute.

Non si sa con certezza se siano ancora in Messico, ma dopo due settimane, probabilmente di più se arrivassero prima, in territorio messicano, i fan potrebbero supporre di aver adottato vari atteggiamenti, trucchi o segreti che possono essere visti solo in questo paese.

Questa è diventata immediatamente una tendenza di Twitter, in cui i membri dei Coldplay sono stati coinvolti in situazioni di vita quotidiana nelle principali capitali del paese, in cui sono andati avanti fantasiosamente.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

Questi sono stati tra i migliori e hanno persino aggiunto montaggi nell'immagine:

I ragazzi dei Coldplay sono in Messico da così tanto tempo, che con i loro punti, hanno fatto fuori la loro casetta Infonavit.

Quelli dei Coldplay sono in Messico da così tanto tempo che sono già andati a Tepis per la loro rispettiva Licuachela.

La gente dei Coldplay è in Messico da così tanto tempo che se gli dici buongiorno ti rispondono «pomeriggio, adesso».

Le persone dei Coldplay sono in Messico da così tanto tempo che dicono già «Ecco che arriva tuo zio» quando l'ingegnere del suono arriva per salutarli.

Le persone dei Coldplay sono in Messico da così tanto tempo che dicono persino «no grazie» quando qualcuno chiede loro l'elemosina.

I Coldplay sono già idonei per gli ufficiali di sondaggio nelle consultazioni.

Quelli dei Coldplay sono in Messico da così tanto tempo che ordinano già il loro mais con peperoncino da cui prude.

Quelli dei Coldplay ora possono candidarsi per una delegazione /possono già votare sulla revoca del mandato /indovina chi si candiderà.

I Coldplay sono in Messico da così tanto tempo che hanno già messo secchi pieni di cemento per mettere da parte il loro parcheggio quando tornano dal concerto.

Le persone dei Coldplay sono in Messico da così tanto tempo hanno già questo (marchio del vaccino) sul braccio.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

Non era l'unico meme in cui erano coinvolti. Ancora una volta, il nome Alfredo Adame ha guidato le tendenze comiche in Messico, come chiunque fosse candidato a deputato federale di nuovo protagonista in una rissa pubblica. Come previsto, la lotta è diventata virale sui social network e si sono scatenati ogni tipo di scherno e meme nei confronti dell'attore.

Uno degli ultimi a diventare una tendenza è stato un video prodotto da un utente in cui, oltre ad essere al rallentatore e al contrario un colpo del combattimento, è stato accompagnata dalla musica dei Coldplay.

L'edizione è diventata rapidamente virale e ha raggiunto migliaia di reazioni, poiché ha combinato due temi attuali e li ha riuniti per creare un video comico, dove possiamo anche vedere in dettaglio come Adame è inciampato sulle sedie ed è caduto a terra.

