Martin Liberman ha reagito all'elogio di Aníbal Torres nei confronti di Adolf Hitler: Bruto e ignorante!

Il capo del PCM, Aníbal Torres, è coinvolto in una controversia — al punto che chiedono il suo partenza — di un ampio settore della cittadinanza peruviana e internazionale per i suoi commenti in cui ha elogiato il genocidio nazista Adolf Hitler da ponendolo come un buon esempio di gestione nella costruzione di autostrade in Germania durante i primi anni del suo mandato, negli anni trenta.

«In un'occasione, Adolf Hitler visita il nord Italia e Mussolini gli mostra un'autostrada costruita da Milano. Hitler l'ha visto, è andato nel suo paese e lo ha riempito di autostrade, aeroporti e ne ha fatto la prima potenza economica al mondo», ha detto il premier, anche se la sua versione è imprecisa, dal momento che Konrad Adenauer, che era sindaco di Colonia (1917-1933), ha proposto la costruzione di diverse autostrade . Gli eventi dichiarati dal premier si sono verificati durante il consiglio dei ministri decentralizzato, che si è svolto nella regione di Junín.

Sebbene in seguito abbia cercato di ritrattare e «chiarire» a cosa si riferisse, le sue dichiarazioni fanno già parte delle critiche diffuse. Oltre alle dichiarazioni presentate dalle ambasciate israeliana e tedesca, un commentatore sportivo si è unito alle critiche. Questo è Martin Liberman, un giornalista sportivo argentino, che ha scritto parole forti contro il premier peruviano sul suo account Twitter ufficiale: «Bruto e ignorante!» .

La dichiarazione del giornalista è già diventata virale sul suo account ufficiale al punto da avere più di mille like e commenti in cui sostengono la sua opinione personale contro le dichiarazioni di Aníbal Torres. Alcuni lo definiscono un «imbarazzo internazionale».

ALTRE CONTROVERSIE

Ieri mattina, in un'intervista su Blu Radio in Colombia, l'avvocato ha anche definito la stampa «colpo di stato» e ha previsto che stiamo partecipando gli ultimi giorni del governo di Pedro Castillo, anche se il capo dello Stato non ha parlato di alcuna dimissione dal suo incarico.

«Beh, tutto è possibile in Perù. Ripeto che non si tratta di una novità nel paese. Abbiamo avuto cinque presidenti e tre congressi in cinque anni. Cerchiamo di superare, proviamo a dialogare con l'altra parte, ma la parte opposta guarda solo ai loro interessi, che sono monopoli e oligopoli», ha detto all'emittente radiofonica.

Si diffuse così la voce che avesse presentato le sue dimissioni dall'incarico, notizia che smentì in una conferenza stampa nel pomeriggio. Tuttavia, un altro commento del premier non è andato bene nel settore degli interni. Si scopre che Torres ha criticato il lavoro e l'addestramento della polizia nazionale peruviana definendolo «carente».

«La nostra polizia , dobbiamo ammetterlo, non esiste in numero sufficiente. D'altra parte, la sua preparazione, la riconosciamo anche noi, è carente», ha detto. «Faccio solo un esempio, i media hanno visto anche qui all'estero che sette poliziotti non possono arrestare una persona», ha aggiunto.

La reazione è stata rapida e l'attuale presidente della Mininter, Alfonso Chávarry, ha risposto alle critiche di Torres nei confronti della centrale nucleare. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. In Perù c'è democrazia e tutti parlano quello che pensano e vi dirò che non sono d'accordo con questa posizione perché conosco la polizia nazionale sullo sfondo. È un'istituzione storica con grandi professionisti e uomini, un'istituzione che in un momento in cui il Perù l'ha salvata», ha detto all'inizio del suo discorso.

