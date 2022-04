Le foto di Britney Spears hanno suscitato il sospetto di un viaggio a Playa del Carmen

Per diversi giorni fa, Britney Spears ha iniziato a condividere contenuti sui suoi social network dove ha dato indizi che è in vacanza in Messico. Sebbene non abbia esposto su quale spiaggia si sta godendo il mare, gli utenti di Twitter e Instagram affermano che si trova a Playa del Carmen.

Dallo scorso 3 aprile Britney ha condiviso foto e video tramite Instagram con il suo fidanzato Sam Asghari dove mostra le sue giornate in spiaggia. Perché ha mostrato alcuni paesaggi che, secondo i netizen, assomigliano allo Yucatan o Quintana Roo, la maggior parte ha detto che potrebbe essere a Playa del Carmen.

Sam compartió esta foto, en donde confirmó que está en México con Britney (Foto: captura de pantalla/Instagram)

È stato Ashgari a smascherare e confermare che sono entrambi in Messico, ma non ha menzionato in quale stato o albergo. In un post in cui ha condiviso una serie di fotografie in cui posa davanti alla spiaggia, Sam si è detto grato nella didascalia e ha messo un'emoji della bandiera del Messico, oltre all'hashtag #MexicanBatman. Sam ha anche taggato un marchio di cappelli a Tulum.

Nel primo video che la Spears ha condiviso sulla sua vacanza sembra felice con il suo fidanzato e animale domestico, viaggiando su una piccola barca. Ha anche filmato un tramonto, con il quale ha dimostrato di essere sulla spiaggia.

Britney compartió varias fotografías con Victoria, su asistente. Asimismo publicó un corto video donde ambas pasean en bicicleta (Foto: Instagram/@britneyspears)

Inoltre, ha pubblicato una serie di foto con Victoria Asher, la sua assistente personale, che l'avrebbe anche accompagnata durante il suo viaggio. In queste immagini Victoria è stata ritratta abbracciata, senza vestiti e all'interno di una piscina.

Il video che ha attirato maggiormente l'attenzione dei netizen è stato quello in cui è stato riproposto in topless, ora dalla sabbia della spiaggia e con alcune persone tra il pubblico.

A causa dei lussi mostrati nei video e nelle foto che Britney e il suo ragazzo hanno condiviso, i suoi fan percepiscono che questo è un hotel costoso dove la sua privacy sarebbe protetta dalle persone che vogliono trovarla e molestarla.

(Foto: Instagram/@britneyspears)

Inoltre, l'interprete Toxic ha confermato di trovarsi in un resort dove i paparazzi non sono ammessi, quindi non c'è nessuno che irrompa nella sua privacy. In questa pubblicazione ha ringraziato il suo avvocato per avergli consigliato questo posto, perché ha potuto godere «per la prima volta nella mia vita» di non essere molestato dalla stampa e di potersi comportare come vuole.

Un'altra cosa che ha sorpreso i suoi fan è che la Principessa del Pop si è riferita per la prima volta a Sam come al suo «marito», ma non è noto se abbiano effettivamente celebrato il loro matrimonio.

(Foto: captura de pantalla)

La stampa americana afferma che il cantante è in Messico, questo perché è emerso che Jason Alexander ha condiviso sul suo account Instagram che si suppone sia anche lui nel paese, sebbene ciò sia stato negato.

D'altra parte, i netizen hanno ricordato che lo scorso dicembre la Spears ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno in Messico. In quell'occasione, non ha condiviso nemmeno dove era in vacanza, ma ha condiviso un breve video con alcuni scatti del suo hotel e della sua torta, e nella descrizione ha scritto: «Il Messico stava bene».

CONTINUA A LEGGERE: