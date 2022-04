Le due figlie di Putin sono entrate nella lista nera dell'UE e sono state punite insieme ad altre 214

L'UE ha inserito nella lista nera le due figlie adulte del presidente russo Vladimir Putin e più di 200 persone come parte del suo ultimo pacchetto di sanzioni per la guerra di Mosca in Ucraina, secondo un elenco ufficiale pubblicato venerdì.

Quelli della lista, che comprende anche 18 società, devono affrontare sequestri di beni e divieti di viaggio in tutte le 27 nazioni dell'Unione europea.

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna avevano già sanzionato le due figlie di Putin: Maria Vorontsova e Katerina (o Ekaterina) Tikhonova, nate rispettivamente nel 1985 e nel 1986.

Sua madre è l'ex moglie del leader russo, Lyudmila, il cui divorzio da Putin è stato annunciato nel 2013.

Il Cremlino aveva tenuto segreti molto ben custoditi i dettagli della vita delle figlie di Putin.

Gli Stati membri dell'UE avevano già accettato di essere inclusi all'inizio di questa settimana, ma la loro lista nera è entrata in vigore solo venerdì sera con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, che richiede che il lavoro di traduzione sia disponibile in 24 lingue.

Maria Vorontsova

Un totale di 216 persone sono state aggiunte alla lista nera dell'UE, compresi i discendenti di Putin.

Altre voci degne di nota sono state: Herman Gref, direttore della più grande banca quotata della Russia, Sberbank; oligarca Oleg Deripaska, proprietario di fabbriche di armi; Il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov; più membri della ricca famiglia Rotenberg vicina a Putin; e membri del politico amministrazioni che gestiscono enclavi separatiste sostenute dalla Russia nell'Ucraina orientale.

L'UE ha dichiarato che Vorontsova era nella lista perché era comproprietaria di Nomenko, una società «coinvolta nel più grande progetto di investimento privato russo nel settore sanitario». Pertanto, si è ritenuto di aver beneficiato del governo russo e di essere coinvolto in un settore che gli forniva entrate.

È presumibilmente sposata con un uomo d'affari olandese nato in Russia, secondo le notizie.

La lista Ue includeva la sorella Tikhonova perché «attualmente dirige l'iniziativa di sviluppo Innoopraktika, finanziata da importanti aziende russe i cui direttori sono membri della cerchia ristretta di oligarchi vicini al presidente Putin». Pertanto, si è anche visto che ha beneficiato del Cremlino e ha partecipato alla generazione di reddito.

Katerina Tikhonova baila con Iván Klimov durante el Mundial de Rock'n'Roll en Krakow, Polonia, en 2014 (REUTERS/Jakub Dabrowski) REUTERS

In alcune dichiarazioni, Putin ha rivelato che le sue figlie parlano diverse lingue europee, hanno ricevuto un'istruzione universitaria in Russia e vivono in quel paese. E anche che ha una nipotina. Non si sa molto altro, perché il Cremlino tiene la vita familiare di Putin fuori dai riflettori pubblici.

Secondo i resoconti dei media russi, Vorontsova è un endocrinologo presso un'importante società di ricerca medica legata al governo focalizzata sul trattamento del cancro.

I media russi identificano Tikhonova come un matematico a capo di una fondazione scientifica e tecnologica affiliata alla principale università statale russa. Tikhonova è anche una ballerina acrobatica professionista di rock and roll e ha partecipato a prestigiose competizioni internazionali, secondo quanto riportato dalla stampa.

L'Unione europea ha già imposto un congelamento dei beni allo stesso Putin per l'invasione dell'Ucraina mentre cercava di aumentare la pressione sul presidente russo e sulla sua cerchia ristretta dall'invasione dell'Ucraina.

L'ultimo pacchetto di sanzioni dell'UE vieta le importazioni di carbone russo, impedisce alle navi russe di entrare nei porti europei e amplia le sanzioni contro il settore finanziario e il commercio russi.

(Con informazioni fornite dall'AFP)

Continua a leggere: