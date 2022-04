L'amministrazione di Bogotà ha recuperato tre parcheggi gestiti in modo irregolare da privati

L'ufficio del difensore dello spazio pubblico di Bogotá, DADEP, ha annunciato che «dopo un arduo processo giudiziario», durato più di 3 anni, tre parcheggi pubblici venivano gestiti in modo irregolare, infatti, dal 6 febbraio 2019, queste aree non avevano un contratto di amministrazione in corso con il sindaco , cioè «c'era un onere indebito per i cittadini per l'uso di questi beni pubblici».

Il direttore del DADEP, Alejandra Rodríguez, ha dichiarato:

è un terreno di circa 36 mila metri quadrati, dove oltre ai parcheggi ci sono 4 aree verdi e una piazza.

L'Ufficio del Mediatore assicura che il processo di recupero di queste baie è iniziato prima della scadenza del contratto per l'amministrazione delle proprietà:

Aggiungono che, nonostante la misura cautelare, è in corso un altro processo giudiziario contro la Fundación Forja, la società che gestiva il parcheggio, poiché, secondo gli ultimi rapporti presentati al DADEP, la fondazione ha raccolto circa 144 milioni di pesos al mese. Per questo motivo, l'Office of the Public Space Ombudsman stima che, durante i 3 anni di amministrazione, abbiano ricevuto più di 5.469 milioni di pesos. Dicono che questi soldi dovrebbero essere stanziati per «il recupero e la rivitalizzazione degli spazi pubblici».

Abbiamo recuperato i parcheggi situati in Avenida Calle 100 e Cra. 19. Ora saranno gestiti da @TerminalBogota e dalle risorse investite nella cura degli ambienti. Durante un periodo di transizione di 1 settimana, NON ti verrà addebitato alcun costo per l'uso. Tratto dal Twitter DADEP

Inoltre, informano i cittadini che:

Tuttavia, il distretto avrebbe portato avanti altre campagne e processi che cercano di recuperare gli spazi pubblici. La scorsa settimana il Segretariato per la sicurezza di Bogotá ha annunciato che una squadra di coesistenza, insieme alla polizia metropolitana e all'ufficio del sindaco di Teusaquillo, ha tenuto una giornata di orientamento per gli abitanti dei quartieri La Soledad, Galerías, Quinta Paredes e La Esmeralda, al fine di» risolvere i problemi di invasione dello spazio pubblico».

Secondo i risultati della giornata, sono stati effettuati lavori di controllo negli hotel e nei motel della località al fine di verificare le condizioni igieniche e sanitarie, c'è stata la «chiusura volontaria» di uno di questi stabilimenti; inoltre, in un lavoro congiunto dell'unità amministrativa speciale per i servizi pubblici, UAESP, ha effettuato una caratterizzazione e incorporazione di carteros del quartiere Galerías, nel registro Single Carter.

Inoltre, si sono svolte giornate di sensibilizzazione sui parcheggi poveri sulle strade pubbliche, guidati dal Segretariato distrettuale per la mobilità e dalla polizia stradale di Bogotá.

Un altro processo notevole è stato quello svolto poche settimane fa con i venditori ambulanti di Carrera Settima, lì, hanno stabilito 8 patti che cercano di riorganizzare il percorso pedonale; l'idea è quella di definire un'area in cui possano sviluppare le rispettive attività commerciali, che cerca di avvantaggiare il identificati fornitori informali e precedentemente caratterizzati dall'Istituto per l'economia sociale, IPES.

